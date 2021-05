Defensoría en Costa Rica pide suspender clases ante el aumento de casos de covid

"Hay argumentos técnicos para pedir la suspensión inmediata del curso lectivo, en razón de que nuestro país en este momento experimenta un aumento acelerado de casos; mayor a todo lo suscitado en el 2020"

San José, 5 may (EFE).- La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica solicitó este miércoles al Gobierno suspender el curso lectivo para garantizar el derecho a la salud de los niños y adolescentes ante el aumento de casos de covid-19 que se registra desde abril.



La Defensoría pidió al presidente del país, Carlos Alvarado; al ministro de Salud, Daniel Salas, y a la ministra de Educación, Guiselle Cruz, decretar una suspensión inmediata del curso lectivo para proteger a los alumnos, así como al personal docente y administrativo.

La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, indicó que la saturación de distintas unidades de emergencia en diferentes hospitales, así como de las unidades de cuidados intensivos, entre ellas la del Hospital de Niños, sustentan esta petición.



"Hay argumentos técnicos para pedir la suspensión inmediata del curso lectivo, en razón de que nuestro país en este momento experimenta un aumento acelerado de casos; mayor a todo lo suscitado en el 2020", afirma la Defensoría de los Habitantes en un comunicado de prensa.



Desde febrero pasado, el Ministerio de Educación mantiene el curso lectivo bajo una modalidad combinada de presencial y virtual, y según han explicado las autoridades, las clases son muy importante para el desarrollo de habilidades sociales y de convivencia de los estudiantes.



Los grupos sindicales del país también han mostrado su preocupación sobre las clases presenciales en medio de la pandemia y ante el aumento de casos, en especial porque no hay una prioridad en vacunar a todo el personal docente.



En los primeros tres meses del año, Costa Rica estuvo en una meseta de casos de alrededor de 400 diarios, pero después de las vacaciones de Semana Santa, en las que no se aplicaron medidas restrictivas, se ha desatado una nueva oleada de contagios no vista en lo que va de la pandemia, con 1.578 contagios diarios de promedio en los últimos 20 días.

Recuerde leer: Descubren que la pérdida de olor en pacientes covid se debe a una inflamación

Según los últimos datos, el país suma 257.593 casos confirmados de covid-19, 3.310 personas fallecidas, y 206.319 pacientes recuperados a lo largo de la pandemia.



Las autoridades de salud informaron que este miércoles los hospitales tienen un nivel de ocupación crítica y que hay listas de espera de pacientes que requieren atención más especializada.



En las últimas semanas la ocupación en las unidades de cuidados intensivos ha rondado el 95 %.



Desde el pasado 3 de mayo y hasta el próximo día 9 de mayo rige un cierre de actividades no esenciales en las cuatro provincias del centro del país, que incluye la capital, que es donde se contabilizan la mayor cantidad de casos confirmados.

Recibe las noticias mas importantes directo a tu celular, únete a nuestro nuevo canal en Telegram, haz clic aquí