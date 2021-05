Pedro Castillo mantiene una ligera ventaja sobre Keiko Fujimori en Perú

Lima, 14 may (EFE).- El candidato izquierdista Pedro Castillo mantiene una ligera ventaja, de entre 3 y 2 puntos porcentuales, sobre la derechista Keiko Fujimori, con miras a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas del próximo 6 de junio, según un estudio de la empresa privada Datum.



De acuerdo con el trabajo, difundido este viernes, Castillo recibe en una encuesta el 42 % de la intención de voto contra un 40 % de Fujimori, mientras que en un "simulacro de votación" (una simulación del voto secreto con ánfora y papeleta de sufragio) obtiene un 44 % frente a un 41 % de su rival.

Si en este simulacro se retiraran los votos blancos y nulos, tal como sucederá en el recuento oficial, Castillo recibiría un 52 % de la votación y Fujimori el 48 %.

LA SITUACIÓN DEL VOTO

En la encuesta, que se realizó a 1.201 personas a nivel nacional entre el 12 y 13 de mayo, el 7 % de los ciudadanos indicó que aún no decide su voto, mientras que el 11 % dijo que lo hará en blanco o viciado.



En el simulacro, que los especialistas remarcan que es "más certero" al otorgar el anonimato al encuestado y permitir que se exprese el llamado "voto escondido", el 7 % vició su sufragio y el 8 % lo hizo en blanco.



Con vistas a la segunda vuelta, el 72 % de los encuestados afirmó que ya tiene decidido su voto, el 18 % que aún lo está "pensando", el 8 % que "no lo ha pensado" y el 2 % que "no lo sabe".

APOYO DE HOMBRES Y MUJERES

Por otra parte, Castillo recibe su mayor caudal electoral, el 45 %, de los hombres, con un 49 % del total de sus votantes entre los 45 y 54 años, mientras que el 41 % del apoyo a Fujimori procede de las mujeres, con un 46 % de su total general entre los 18 y 24 años.



Al consultar sobre los "atributos" que se asocian con los candidatos, el 47 % consideró que Castillo, quien es un maestro de escuela rural, "mejorará la educación pública escolar", mientras que el 43 % dijo que Fujimori "respetará más la libertad de expresión".

Además, un 45 % sostuvo que el candidato del partido Perú Libre "disminuirá" la delincuencia y la corrupción, el 39 % que "respetará los derechos de las personas" y el 35 % que "disminuirá la pobreza".



En el caso de la candidata del partido Fuerza Popular, el 41 % de sus votantes afirmó que "enfrentará mejor la pandemia", el 40 % que "impulsará los emprendimientos" y "generará más empleo", el 39 % que convocará a otras fuerzas políticas y el 37 % que "respetará la institucionalidad" en el país.

LA SITUACIÓN POR REGIONES

El sondeo también señaló que Fujimori ha logrado tomar el primer lugar de las preferencias en el norte del país, con un 46 % frente al 38 % de su rival, mientras que mantiene el grueso de sus votantes en Lima, donde recibe un 50 % de las preferencias contra el 31 %.



Castillo, por su parte, mantiene un 62 % de apoyo en el sur peruano, un 61 % en el centro y un 39 % en la selva, aunque en esta región Fujimori ha escalado hasta el 37 %.



La mayor cantidad de votantes del candidato se encuentra en los sectores con menores recursos económicos, con un 51 % en el "E" (muy pobre) y un 44 % en el "D" (pobre), mientras que Keiko recibió un 66 % de aceptación en el sector "A/B" (clase alta y media alta) y 43 % en el "C" (clase media).



Castillo y Fujimori disputarán la Presidencia de Perú para el período 2021-2026 tras haber ocupado el primer y segundo lugar, respectivamente, en las elecciones generales del pasado 11 de abril, en unos comicios a los que están convocados unos 25,4 millones de peruanos.

