Convocan a una gran marcha contra la candidatura de Keiko Fujimori en Perú

Lima, 19 may (EFE).- Organizaciones sociales y civiles peruanas convocaron a una gran marcha en rechazo a la candidatura presidencial de la derechista Keiko Fujimori, como parte de una campaña nacional e internacional que considera que la posibilidad de un nuevo régimen fujimorista es "una amenaza" para Perú.



La concentración comenzará a las 16.00 horas de este sábado (21.00 GMT) en la céntrica plaza San Martín de Lima y forma parte de la campaña "Por el Perú, Keiko no va", impulsada por una coalición de organizaciones nacionales y de peruanos en el extranjero "para la defensa de la democracia", según afirmaron.

Con la etiqueta "#Yomarcho22M", fue presentada este miércoles en una rueda de prensa por activistas que se reunieron en la Plaza de la Democracia, en el centro histórico de Lima, junto con líderes sindicales, familiares de víctimas, representantes de organizaciones culturales y estudiantes universitarios.

UN "MOVIMIENTO AMPLIO" DE CIUDADANOS

El pronunciamiento contra la candidatura de Fujimori afirmó que representa a "un movimiento amplio" de organizaciones y ciudadanos que se unen "para defender al Perú frente a un nuevo fujimorismo".



Remarcó que durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), el padre encarcelado de Keiko, se produjeron asesinatos, desapariciones y esterilizaciones forzadas, miles de trabajadores fueron despedidos, se vulneraron derechos laborales y se instituyó "la corrupción como forma de hacer política", mientras que el Estado "abandonó" derechos como la educación y salud.

"Nos sumamos a las exigencias de un nuevo pacto social a través de una Asamblea Constituyente popular", agregó el pronunciamiento, en consonancia con una de las principales propuestas del izquierdista Pedro Castillo, el rival de Fujimori en la segunda vuelta electoral peruana, al que no expresaron un apoyo explícito.



Las organizaciones también aseguraron que Keiko Fujimori "se postula con la misma gente que ya fue parte de la dictadura de los 90" y remarcaron que "con ellos no se puede conversar".



"Con el fujimorismo no se pacta, los enfrentamos y cerramos filas frente a ellos, sus aliados y sus cómplices", enfatizaron antes de pedir a los peruanos que voten "por la memoria de las víctimas".

DENUNCIA DE HOSTIGAMIENTO

Durante la presentación, una de las activistas sociales denunció que en el norte de Lima se han organizado para esta campaña, pero sufren un continuo hostigamiento e incluso agresiones de personas que consideran vinculadas al fujimorismo.



"Hemos sido amedrentados por WhatsApp, por Facebook", remarcó antes de recordar que, precisamente, Facebook bloqueó durante abril pasado más de 80 cuentas falsas creadas en apoyo a Keiko Fujimori.

Tras indicar que se ha identificado más de un centenar de números telefónicos desde los que se difunden noticias falsas, correo basura y virus informáticos, dijo que un grupo llamado "La resistencia" agredió a manifestantes mientras lo llamaba "terroristas".



La activista sostuvo que "estas personas no respetan" a ningún manifestante opositor y que la Policía ha sido "permisiva" al permitir los incidentes, por lo que instó a las autoridades "a respetar sus protocolos y la libertad de expresión".



Luego de que otros participantes ofrecieran sus testimonios y denuncias contra el régimen de Alberto Fujimori, quien cumple 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, se reiteró el llamado a los ciudadanos para que se "articulen en acciones presenciales y virtuales" para "defender" a su país "del fujimorismo de siempre".

