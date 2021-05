Cierran investigación de excongresista de EE.UU. por uso indebido de fondos

"Ella no hizo nada malo y ha sido totalmente reivindicada", agregó el abogado

Miami, 21 may (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos cerró la investigación a la excongresista republicana cubano-estadounidense Ileana Ros-Lehtinen por un presunto caso de uso indebido de fondos de campaña, informaron este viernes medios locales.



El departamento había iniciado en septiembre del año pasado una investigación a Ros-Lehtinen, que en 1982 se convirtió en la primera mujer hispana en llegar al Congreso de EE.UU., para determinar si había usado "decenas de miles de dólares" en donaciones de campaña para pagar viajes a Disneylandia para ella y su familia, entre otros gastos personales.



"Luego de una minuciosa investigación por parte del Departamento de Justicia y con las pruebas, información y declaraciones que les presentamos, el Departamento de Justicia me informó ayer que estaban cerrando su investigación" y sin presentar ningún cargo criminal, declaró el abogado de la congresista, Jeffrey Weiner, al canal local de la cadena CBS.



"Ella no hizo nada malo y ha sido totalmente reivindicada", agregó el abogado, quien dijo que aun está pendiente una revisión de la Comisión Federal de Elecciones, pero que "eso tampoco debería ser un problema".



Agregó que Ros-Lehtinen está "aliviada" de poder dejar este asunto atrás.



Entre los gastos que investigó la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia figura un viaje que hizo Ros-Lehtinen a Disney World con sus hijos y nietos en 2017.



Ese año Ros-Lehtinen, que representó a un distrito del sur de Florida en la Cámara de Representantes durante casi cuatro décadas, anunció que no se iba a presentar a la reelección en 2018 y transfirió más de 177.000 dólares de fondos de campaña a un Comité de Acción Política (PAC), que sirve de apoyo para actividades políticas.



Según la ley, los fondos transferidos a un PAC no pueden usarse para asuntos personales.



Además del viaje a Disney, se investigaron gastos en varios hoteles de Nueva York y Florida, así como en restaurantes.