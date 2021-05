El empate técnico se produce después del debate de los equipos de expertos de ambos postulantes

Lima, 28 may (EFE).- Los candidatos presidenciales en Perú, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, se ubicaron en un empate técnico, con 42,6 % y 41,7 %, según una encuesta realizada por la empresa Datum, a poco más de una semana de la segunda vuelta electoral del 6 de junio.



De acuerdo al estudio, realizado bajo la modalidad de simulacro de votación que descuenta votos nulos y en blanco a la hora de adjudicar resultados, Castillo, del izquierdista partido Perú Libre, perdió 2,9 puntos porcentuales respecto a otro simulacro aplicado una semana antes, mientras que Fujimori del derechista Fuerza Popular ha crecido en 1,6 puntos.

En el simulacro, realizado entre el 25 y 27 de mayo, Datum le pide a su muestra de 1.201 personas que materialice su voto en una cédula de sufragio elaborada por la encuestadora.

El empate técnico se produce después del debate de los equipos de expertos de ambos postulantes y que, según el 54 % de encuestados por Datum, ganó el de Fujimori, mientras que el equipo de Castillo obtuvo el 26 % de preferencias.



También se produjo después del atentado que el pasado domingo dejó 16 personas muertas, entre ellas cuatro menores, en la zona del Valle de los Ríos Apurimac, Eme y Mantaro (VRAEM), dominada por el narcotráfico y en donde operan los remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso, reconvertidos en custodios del tráfico de droga.



Al consultar por la intención de voto de los electores, Datum encontró que Castillo tiene un 41,6 %, unos 3,3 puntos porcentuales menos que la semana anterior, mientras que Fujimori sube a 41,5 %, 1,4 puntos más.



No obstante, un 10,9 % señala que votará en blanco o viciado, mientras que 6 % sigue estando indeciso.



Un 77 % de electores está decidido sobre su voto, en tanto 16 % lo está pensando, 5 % no lo ha pensado y 2 % no sabe.



Respecto a las principales incidencias de campaña, un 46 % no cree que Castillo implemente un tipo de gobierno como el de Venezuela, contra 40 % que sí lo cree, y un 43 % afirma que el Movadef, el brazo político de la banda armada Sendero Luminoso, sí se encuentra entre las organizaciones que lo apoyan.



Sobre Fujimori, un 65 % afirma que no son sinceras sus disculpas sobre la actuación de su partido en el Congreso, que llevó al cierre del Legislativo por su permanente oposición a las medidas del gobierno, no obstante, las propuestas de gobierno de su equipo técnico fueron respaldadas mayoritariamente en la encuesta.



El simulacro de votación y la encuesta de intención de voto e incidencias de la campaña fueron aplicados a una muestra de 1.201 personas a nivel nacional, entre el 25 y 27 de mayo, con un margen de error de 2,8 % y un nivel de confianza de 95 %.

