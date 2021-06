8:31 a.m.

El canciller también comentó que un punto de discusión en la cumbre será la atención de la pandemia y en especial la donación de vacunas que España eventualmente podría hace a la región.

San José, 8 jun (EFE).- La recuperación económica tras la pandemia de la covid-19, la migración, opciones de cooperación en cambio climático y la modernización del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), serán parte de los temas que abordarán el próximo jueves los jefes de Estado de la región con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.



Así lo dijo en una entrevista con Efe el canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano, cuyo país será la sede de la cumbre presidencial que se enmarca dentro del 30 aniversario del SICA y que forma parte de las actividades de Sánchez en una visita oficial de dos días a San José.

"España es un país observador del SICA y es un país muy importante en los planes de cooperación regional. Además es socio extrarregional del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y será una muy buena oportunidad para repasar la agenda de cooperación que tenemos como región con un diálogo al más alto nivel", afirmó Solano.



El ministro dijo que al cumplirse 30 años de la creación del SICA, la región debe pensar en los próximos 30 años y cómo "reinventarse", para lo cual considera clave que socios importantes como España brinden sus aportes y experiencia.



"El SICA tiene que convertirse en un vehículo sumamente ágil, evitar burocracia y limitar los gastos operativos innecesarios para que los recursos que podamos obtener como región se dirijan a un impacto positivo para las personas, y en eso los cooperantes juegan un papel muy importante y estoy seguro de que España nos acompañará en ese proceso de revisión y modernización", expresó.



Solano dijo que uno de los temas a abordar con Sánchez es el papel que juega el BCIE como "catalizador de la recuperación económica" y promotor de la inversión extranjera en la región, en lo que las empresas españolas son actores importantes para Centroamérica.



"No va a haber recuperación económica si no hay vacunación", manifestó Solano.



Esta será la primera cumbre presencial del SICA desde el inicio de la pandemia y el Gobierno costarricense aún no ha anunciado cuáles mandatarios asistirán, ya que, según dijo Solano, los presidentes suelen confirmar su presencia pocas horas antes.



El tema migratorio también será una parte importante de la cumbre y además se abordará en un evento paralelo, convocado por España, del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS).

En ese evento participará el presidente Sánchez, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado; el mandatario de Guatemala, Alejandro Giammattei; el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.



"El tema migratorio hay que abordarlo con una óptica de derechos humanos, generando condiciones para que las personas que se desplazan lo hagan en las mejores condiciones, pero además, hay que atender las causas estructurales, generar empleo digno, capacitación, atender el cambio climático porque muchas movilizaciones se dan por ese factor", dijo el canciller costarricense.



En la cumbre presidencial, se abordará el cambio climático desde la perspectiva de "lo que necesitan los países de la región para la adaptación, más que para la mitigación", explicó el ministro costarricense.



Sobre la agenda bilateral de España con el anfitrión Costa Rica, el canciller Solano comentó que la visita de Sánchez servirá para firmar una acuerdo de cooperación y para reforzar áreas como el comercio, la protección del medio ambiente, y el crecimiento verde y sostenible.



"Un país pequeño en geografía y población como Costa Rica, pero grande en ambición ambiental, se convierte en un socio estratégico para desarrollar con España una agenda muy vibrante que impacte a la región de Centroamérica y también a Europa", expresó Solano.



El ministro celebró que Sánchez es el primer jefe de Estado que visita Costa Rica desde el inicio de la pandemia y enfatizó en que el Gobierno costarricense le da "una gran relevancia" a este acontecimiento.

