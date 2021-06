11:05 a.m.

El funcionario electoral detalló que estas solicitudes mencionaban una presunta falsificación de firmas en las actas, pero una revisión señaló que no se puede determinar que exista un fraude "inobjetable".

Lima, 13 jun (EFE).- El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro desestimó 11 pedidos de nulidad de actas de votación que había presentado el partido Fuerza Popular, de la candidata Keiko Fujimori, como parte de cientos de impugnaciones planteadas a nivel nacional tras la segunda vuelta presidencial del domingo 6 de junio.



"Ya se hizo pública la decisión que adoptó el pleno de este jurado. Por unanimidad adoptamos el criterio de que debe desestimarse aquellos pedidos de nulidad planteados", declaró el presidente del JEE Lima Centro, Luis Carrasco, al Canal N.

"No somos peritos para determinar de dónde empezó el trazo, si de arriba o de abajo. Hemos considerado que no podemos determinar de que exista una inobjetable situación, que determine fraude por una aparente disimilitud de firmas", sostuvo.



La posición del JEE Lima Centro confirmó la opinión de especialistas en temas electorales que indican que las actas ya contabilizadas solo pueden ser revisadas o anuladas por casos muy específicos y extremos.

Además, que las firmas de los ciudadanos no necesariamente pueden ser idénticas a las de su DNI y, para determinar una eventual suplantación, deben ser sometidas a peritajes técnicos profesionales, una tarea que no le corresponde al jurado electoral.



Carrasco detalló que, en cuanto publiquen la resolución con su decisión, el partido derechista Fuerza Popular tendrá un plazo máximo de tres días para presentar una apelación, que deberá ser revisada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo ente electoral peruano.



El funcionario también sostuvo que el fujimorismo puede llevar sus denuncias ante la Fiscalía, para que se proceda a "verificar la autenticidad de las firmas" en un proceso que permitiría determinar si hubo alguna acción delictiva.



"Temas de falsificación de firmas o plagio no son de nuestra jurisdicción, por razón de que se dejó a salvo en uno de esos expedientes; que el caso vaya al Ministerio Público, para que se investigue si hay o no falsificación", remarcó.

Este grupo de pedidos de nulidad forma parte de cientos de solicitudes similares que ha presentado Fuerza Popular en diferentes jurisdicciones electorales del país para intentar anular unos 200.000 votos que, en principio, son favorables al candidato izquierdista Pedro Castillo, el rival de Fujimori en el balotaje.



La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) actualizó este domingo las cifras de las actas contabilizadas de los comicios del pasado 6 de junio, que al 99,935 % otorgan una ventaja de 49.420 votos a Castillo sobre Fujimori.



El candidato de Perú Libre recibe 8.833.185 votos, mientras que Fujimori tiene 8.783.765, lo que en votos válidos representa un 50,14 % y 49,86 % del sufragio, respectivamente.



El pequeño porcentaje de votos procesados pero aún por contabilizar está comprendido en 56 actas que deben ser revisadas por el JNE por presentar algún error material, impugnación o falta de firmas, entre otros asuntos.



Sin embargo, el JNE no proclamará al ganador de los comicios hasta que se revisen todos los pedidos de nulidad de actas impulsados, en su mayoría, por Fujimori, tras haber denunciado que se ha querido cometer un "fraude en mesa" durante el balotaje.



Expertos en temas electorales señalan que este proceso puede tardar entre una y dos semanas.

