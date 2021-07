Socorrista halló el cuerpo de su hija en el derrumbe en Miami, según un canal local

8:46 a.m.

Miami, 2 jul (EFE).- Un rescatista encontró el jueves entre los escombros del edificio parcialmente derrumbado en Surfside (Miami-Dade) el cuerpo de su propia hija, que estaba desaparecida desde el desastre, informó el canal Local 10.



El medio obtuvo la información de otro miembro de los equipos de tareas, que pidió no ser identificado.



La información no ha sido confirmada oficialmente, pues todavía no se ha celebrado la rueda de prensa matinal en la que las autoridades informan de las novedades en el lugar del edificio Champlain Towers South, de 40 años de antigüedad.

La fuente de Local 10 indicó que cuando se produjo el hallazgo, el jueves por la noche, otros socorristas lo bajaron de la montaña de escombros y el padre de la fallecida lo cubrió con su chaqueta y colocó encima una pequeña bandera de EE.UU.



Hasta ahora son 18 los fallecidos confirmados y 145 los desaparecidos en el derrumbe, ocurrido el 24 de junio de madrugada.



Las tareas de rescate se reanudaron el jueves por la tarde, después de una interrupción de unas 15 horas debido a movimientos en la parte del edificio que todavía está en pie.



La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, indicó el jueves que lo más probable es que esa parte sea demolida, pero serán los ingenieros que acompañan las tarea de rescate quienes decidan cómo se encara este nuevo problema, al que se suma la posible llegada del huracán Elsa al sur de Florida a comienzos de la semana próxima.

El jueves el presidente de EE.UU., Joe Biden, y su esposa, Jill, visitaron Miami-Dade para reunirse con las autoridades a cargo de la emergencia, los rescatistas y sobrevivientes y familiares de víctimas y desaparecidos.



Biden se comprometió a que el Gobierno federal asuma los gastos de los primeros 30 días después de la tragedia.



En las últimas horas se conoció la identidad de una de las víctimas mortales. Se tata de Magaly Elena Delgada, una cubana de 80 años que vivía sola en uno de los apartamentos del edificio siniestrado.



Uno de los cruceros de Royal Caribbean, el Explorer of The Seas, está sirviendo de alojamiento para socorristas y sus perros llegados a Miami-Dade para ayudar en las tareas de búsqueda y rescate



El enorme barco, con capacidad para más de 3.000 pasajeros, está en el puerto de Miami desde el jueves y ya ha alojado a 80 socorristas, dijo el director ejecutivo de Royal Caribbean, Michael Bayley.