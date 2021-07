Bolsonaro vuelve a poner en duda las elecciones, con Lula en franco ascenso

Brasilia, 9 jul (EFE) - El mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, en caída libre en las encuestas, volvió a poner en duda este viernes el sistema electoral del país, tras un nuevo sondeo que ratificó como favorito para 2022 al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Bolsonaro reiteró, sin pruebas ni indicios, que para los comicios de octubre de 2022 está en "preparación un fraude", poco después de la difusión de una encuesta de la firma Datafolha que ratifica a Lula como el preferido de los brasileños para esas elecciones.

De acuerdo con el sondeo, Lula ganaría en segunda vuelta, con un 58 % de los votos, frente al 31 % que obtendría Bolsonaro, quien a su vez también perdería ante otros candidatos, entre los que son citados el laborista Ciro Gomes y el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, de centroderecha.



La encuesta de Datafolha, que está en línea con otros sondeos recientes, detectó además que la tasa de reprobación de Bolsonaro ha llegado al 51 %, frente al 45 % que tenía en mayo pasado, con su imagen afectada por la errática gestión que el Gobierno ha hecho de la pandemia de covid-19, que ya mató a más de 530.000 brasileños.



"Parece que ya sabemos quién ganará en 2022", dijo Bolsonaro en tono irónico a un pequeño grupo de seguidores y y agregó: ¿Será que vamos a entregar (el poder)?".



Esta semana, el líder de la ultraderecha brasileña ya había dicho que, si las elecciones de 2022 se celebran con el sistema de urnas electrónicas que el país adoptó hace dos décadas, y en el cual no confía, podría llegar a "desconocer" el resultado.



"Si las elecciones son honestas gracias a la tecnología, por qué el mundo no las adopta", planteó para sembrar más dudas en las urnas electrónicas, consideradas absolutamente fiables, al punto de que no ha habido casi denuncias de irregularidades en elecciones desde que comenzaron a ser utilizadas.



El Gobierno de Bolsonaro ha presentado al Congreso un proyecto de ley con la intención de alterar el sistema de sufragio y regresar al voto por papeletas, que en opinión del mandatario es "más seguro" y "auditable".



Sin embargo, once partidos de su propia base conservadora ya han adelantado su oposición a ese proyecto, también rechazado por el magistrado Luis Barroso, presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Según Bolsonaro, "el fraude está en el TSE" y el juez Barroso, que también es miembro de la Corte Suprema, "es un idiota".



En ese mismo marco, volvió a declarar que, si se mantiene el sistema electrónico de votación, "corremos el riesgo de no tener elecciones el año que viene", aunque luego aclaró que, si hay unos comicios "limpios", le entregará el cargo a quien gane.