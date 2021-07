Miami: con bloqueo vial, protestas y flotillas, cubanos apoyan a su pueblo

"Si Cuba está en la calle, Miami también" fue la consigna que reunió a los exiliados de esta ciudad del sureste de Florida, como también de Tampa, en la costa oeste, en apoyo a las inéditas protestas callejeras del domingo pasado en Cuba

Miami, 13 jul (EFE).- La comunidad cubana de Florida mostró este martes a sus compatriotas en la isla que "tienen apoyo de afuera" mediante el bloqueo de una importante autopista, protestas en la popular Calle Ocho de Miami y un llamado al "fin del régimen" en un acto que recordó a 37 de sus "víctimas" en el aniversario 27 del hundimiento del "Remolcador 13 de Marzo".



"Si Cuba está en la calle, Miami también" fue la consigna que reunió a los exiliados de esta ciudad del sureste de Florida, como también de Tampa, en la costa oeste, en apoyo a las inéditas protestas callejeras del domingo pasado en Cuba, las más fuertes que han ocurrido en ese país en las últimas seis décadas.

Las fuertes lluvias de hoy no amilanaron a centenares de cubano-estadounidenses y exiliados, que organizados por las redes sociales pidieron en las múltiples protestas y eventos una "intervención" por parte del Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, para evitar un derramamiento de sangre en la isla.



Un millar de ellos sorprendió a los conductores de la autopista Palmetto con pancartas en las que se leía "Biden, exigimos respuesta" o "Patria y Vida", el himno de los que reclaman un cambio en Cuba.

Urgen contundencia a Biden



Entonando ese himno, llevado a la fama en 2020 por Yotuel Romero y Descemer Bueno, entre otros artistas cubanos, los manifestantes con carpas y paraguas detuvieron el flujo vehicular de la Palmetto para pedir "el fin de la dictadura" e instar al pueblo cubano a no rendirse.



Esta demanda se repitió en varios puntos de la Calle Ocho, entre ellos en el popular restaurante cubano Versailles.



También en parque Tamiami, en el que se recordó con un minuto de silencio a las 37 personas muertas en el aniversario 27 del hundimiento del "Remolcador 13 de Marzo", del que hacen responsables a las autoridades cubanas.



El minuto de silencio es "para los que están luchando ahora en Cuba", dijo el cura José Luis Menéndez



"El régimen castrista trata de aparentar que lo que está ocurriendo en Cuba son protestas por hambre, pidiendo vacunas", pero ninguno pide eso sino "una intervención" para lograr su libertad, aseguró el disidente y expreso político José Luis García Pérez "Antúnez".

Por su parte, Silvia Iriondo, de la organización MAR por Cuba, se mostró orgullosa de cómo el exilio ha respondido en este momento "histórico".



"Mi hermano está luchando en las calles (en Cuba), necesitamos que todos los países nos ayuden porque estamos desarmados en las calles. A nuestros hermanos les están sacando las uñas y los ojos", afirmó a Efe la cubana Deisy González.



Varios de los asistentes a Tamiami señalaron a los medios que una vez terminado el acto se dirigirían a protestar en las inmediaciones del Comando Sur, responsable de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe.



"La libertad de Cuba es ahora, no podemos seguir esperando", señaló en medio de la multitud una cubana a la prensa, mientras otra reprochó al Gobierno de Biden por "no hacer nada".



"Biden, los que te votaron te necesitan ahora", dijo otro manifestante en el restaurante Versailles.

Flotillas espontáneas

John Jiménez, quien llegó a Estados Unidos hace seis años, dijo a Efe que el pronunciamiento de Biden fue tardío y "muy blando".



"Esto es los cubanos apoyando a los cubanos, de mano en mano, de pueblo en pueblo, porque nos falta el apoyo internacional", se quejó este cubano que hoy madrugó a llevar agua y mascarillas a la marina de Pelican Harbor de Miami para enviar a Cuba.



Jiménez dijo desconocer quién es el organizador de la iniciativa y señaló que el lunes en la tarde se reunieron de forma espontánea en la misma marina decenas de cubanos y embarcaciones para llevar ayuda a la isla.

"La idea es acercarse por si se presenta la oportunidad de entrar (a la isla), tener insumos para poder ayudar a la gente", manifestó.



Sin embargo, el Movimiento Democracia pidió a la comunidad cubana organizar de forma responsable el apoyo a los cubanos y advirtió que la improvisación de flotillas puede acarrear enjuiciamientos en EE.UU. y además desviar el protagonismo que se merece el pueblo que protesta en la isla.



Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, organización que llevó durante varios años flotillas a Cuba y que enfrentó en 2001 una demanda judicial en EE.UU. por entrar en territorio cubano, dijo a Efe que aplaude la energía de los cubanos, pero que hay que canalizarla adecuadamente.



El activista además anunció que por lo menos un centenar de dueños de embarcaciones lo han llamado para ofrecer su ayuda.



El Movimiento Democracia busca organizar una protesta en la Bahía Vizcaya de Miami para apoyar al pueblo de Cuba y también para analizar la capacidad de respuesta en caso de que se permita llevar legalmente ayuda a Cuba por vía marítima.



Jiménez lamentó que los cubanos desconocen que está pasando fuera de la isla porque "les cortan la electricidad, les cortan el internet".



En ese sentido, los dirigentes del exilio y congresistas cubano-estadounidenses pidieron este martes al presidente Biden que intervenga para restablecer el internet al pueblo cubano que protesta en las calles pidiendo libertad y que no negocie con el Gobierno de Miguel Díaz-Canel.