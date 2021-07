Arce culpa a Áñez de los retrocesos en La Paz en acto por la gesta libertaria

La Paz, 15 jul (EFE).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció nuevas obras para La Paz y responsabilizó al Gobierno transitorio de Jeanine Áñez por los retrocesos, en medio de un pedido para "reavivar el fuego de los ideales" de la libertad ante los intentos de "desestabilización permanentes".



Arce participó este jueves en la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz en conmemoración a los 212 años de la gesta libertaria del 16 de julio contra la corona española.

En la sesión participaron el gobernador de La Paz, el opositor Santos Quispe, al igual que el alcalde Iván Arias, además de otras autoridades locales como asambleístas, jefes policiales y ministros de Estado.



Arce en su discurso manifestó que el 16 de julio se debe "reavivar el fuego de los ideales que impulsaron a los protomártires a rebelarse contra el imperio español".



"Esto significa que debemos alzar nuevamente las banderas de la libertad, del derecho a la autodeterminación de los pueblos, del derecho a ser dueños de nuestros recursos", manifestó Arce.



El mandatario sostuvo que el "imperialismo" no va a detener su "lucha" a pesar de "la desestabilización permanente" que enfrenta la "revolución democrática cultural" que comenzó con el expresidente Evo Morales por "solo querer ser libres".



Arce sostuvo que eso explica las "agresiones" con las revoluciones de Cuba hace 62 años y de Venezuela en la que los Gobiernos exigen "la determinación y el respeto pleno al principio de la no intervención".



De la misma manera indicó que las decisiones "erróneas" del Gobierno transitorio de Áñez, que el oficialismo considera que fue un golpe de Estado, y la pandemia han repercutido en el avance de las obras pendientes en La Paz, donde se encuentra la sede de Gobierno.



Arce sostuvo que hubo una disminución de la actividad económica en La Paz en el que algunos de los rubros más golpeados son el transporte, la manufactura y el comercio.



"Noviembre de 2019 nos arrancó todos estos avances con la intención de restituir la república colonial, racista, discriminadora y volver a nuestro país a la ruta de las recetas neoliberales", sostuvo Arce.



El mandatario aseveró que "la verdad sale a la luz" por lo que ahora los "golpistas ya no tienen argumentos para defenderse" y que han tenido apoyo internacional de "varios gobiernos y ONGs norteamericanas disfrazadas de plataformas".

Arce anunció la ejecución de obras para La Paz que ayudarán a la reactivación económica especialmente del norte paceño.



Entre las obras anunciadas está la construcción de los tramos de La Marcha al Norte, en la que ya se analiza el diseño técnico de dos tramos.



También se realizarán 22 puentes que tendrán un costo de 32 millones de dólares, se dará continuación a la construcción de una hidroeléctrica al igual que del Centro de Investigación y Desarrollo Nuclear.