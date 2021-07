Congresistas acusan a Biden de escuchar a izquierdistas y no a cubanos

11:15 a.m.

Miami, 20 jul (EFE).- Representantes y senadores republicanos por Florida criticaron duramente este martes al presidente de EE.UU., Joseph Biden, por haber anunciado que estudia medidas que cambiarían la política de mano dura de su antecesor en la Casa Blanca, Donald Trump, frente al Gobierno de Cuba.



"Presidente Biden escuche a la gente de dentro de #Cuba no a la gente pro régimen (cubano) de su Gobierno", escribió el senador Marco Rubio en su cuenta de Facebook, en relación a la posibilidad de que se autorice de nuevo el envío de remesas a Cuba y se dote de más personal a la embajada de EE.UU. en la isla.

Biden ha decidido explorar cambios en la política hacia Cuba a raíz de las protestas que estallaron en Cuba el pasado 11 de julio, según detalló este lunes a Efe un funcionario estadounidense.



La fuente dijo que, entre otras medidas, se va a crear un "grupo de trabajo sobre remesas" que tendrá como objetivo "identificar la manera más efectiva" de que el dinero "llegue directamente a las manos del pueblo cubano" y se va a estudiar el trasado de personal a la embajada en La Habana.



"Los cubanos que protestan en las calles no está pidiendo remesas, están pidiendo libertad", escribió Rubio en las redes sociales.



Para el congresista Mario Díaz-Balart, es "inconcebible" que en este momento en que el pueblo cubano está siendo "masacrado" por protestar, Biden convoque a un grupo de trabajo de remesas "para debilitar las sanciones, como solicitó la dictadura".



"La mayoría del pueblo cubano, especialmente los afrocubanos, no tienen acceso a las remesas", dijo el integrante de la Cámara de Representantes, de origen cubano como Rubio.

A juicio de Díaz Balart, "lo que todo el pueblo cubano necesita es que Biden lidere a la comunidad internacional por su libertad inmediata y proporcione acceso a internet que no pueda ser bloqueado por la dictadura".



La también congresista republicana y cubano-estadounidense María Elvira Salazar se dirigió al presidente Biden para decirle que los cubanos "no necesitan grupos de estudio".



"Necesitamos acción ya", subrayó Salazar, quien al igual que otros legisladores y dirigentes del exilio cubano en Miami ha pedido insistentemente a Biden que EE.UU. encabece una intervención militar para proteger a los cubanos de la represión desatada por las autoridades de la isla y ayudarles a recuperar la libertad y la democracia para la isla.



"No podemos confiar en que la postura de Biden sobre Cuba sea de apoyo a los luchadores por la libertad. Ha demostrado en el pasado que apoya un relajación de la presión sobre el régimen comunista, al permitir las remesas y levantar el embargo", dijo.



Además de las remesas y el personal diplomático, Biden también ordenó a su Gobierno trabajar con el sector privado y el Congreso para hacer "más accesible" el internet en Cuba, algo que el mandatario ya anticipó la semana pasada, según la fuente consultada por Efe.



Tanto Rubio como Díaz-Balart, Salazar y Giménez apoyaron la política de mano dura contra el Gobierno cubano seguida por Donald Trump cuando era presidente (2017-2021), una política respaldada también por los cubano-estadounidenses de Florida, que le ayudaron a ganar en este estado en las pasadas elecciones, en las que el ganador a nivel nacional fue Biden.