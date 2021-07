Ministro de Defensa de Brasil niega supuesta amenaza a las elecciones

9:58 a.m.

Brasilia, 22 jul (EFE).- El ministro de Defensa de Brasil, el general Walter Braga Netto, negó este jueves haber realizado una supuesta amenaza sobre la celebración de las elecciones presidenciales del próximo año en caso de que no se establezca el voto impreso defendido por el presidente Jair Bolsonaro.



"Se trata de una nueva desinformación que genera inestabilidad entre los poderes de la República en un momento que exige unión nacional", afirmó Netto en un comunicado divulgado por el Ministerio de Defensa.

Recuerde Leer: Miles de brasileños gritan "Fuera Bolsonaro" tras el escándalo de las vacunas

El ministro se pronunció tras la publicación de una información del diario brasileño "O Estado de Sao Paulo", según la cual Braga Netto condicionó la celebración de las elecciones de 2022 a la adopción del voto "auditable" con papeleta.



Según "O Estado de Sao Paulo", el general habría recurrido a un interlocutor para transmitir el recado al presidente de la Cámara de los Diputados, Arthur Lira, en momentos en los que se debate en el Congreso la posibilidad de instaurar el voto impreso en el país.



Braga Netto resaltó este jueves que el "Ministerio de Defensa no se comunica con los presidentes de los poderes por medio de interlocutores" y que las Fuerzas Armadas "siempre actuarán dentro de los límites previstos por la ley".



"La Marina de Brasil, el Ejército Brasileño y la Fuerza Área Brasileña son instituciones nacionales, regulares y permanentes, comprometidas con la sociedad, con la estabilidad institucional del país y con la manutención de la democracia y la libertad del pueblo brasileño", agregó.

No Olvide Leer: Fiscalía de Brasil pide investigar a Bolsonaro por prevaricato en la compra de vacunas

El titular de la cartera subrayó que la implantación del "voto electrónico auditable por medio de comprobante impreso es legítima, defendida por el Gobierno Federal, y está siendo analizada por el Parlamento brasileño, a quien compete analizar sobre el tema".



En los últimos meses, Bolsonaro, quien buscará su reelección el próximo año, ha reiterado su oposición al sistema de sufragio electrónico que usa el país desde hace dos décadas y ha avivado el fantasma del fraude electoral en caso de que no se establezca el voto impreso.



El líder de la ultraderecha brasileña, quien hoy calificó a información revelada por "O Estado de Sao Paulo" de "invención", llegó a afirmar recientemente que si "no hay elecciones limpias" en el país, no se celebrarán en 2022, para las cuales todas las encuestas ya perfilan como gran favorito al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, el mayor antagonista de Bolsonaro en la política.