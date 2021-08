Huracán Ida golpea con fuerza la costa de EE.UU. y amenaza Nueva Orleans

Miami, 29 ago (EFE).- El huracán Ida, uno de los más poderosos de la historia en llegar a EE.UU., golpeó este domingo con toda la fuerza de sus vientos de 150 millas por hora (240 km/h) la costa de Luisiana, en vilo ante el temor a que Nueva Orleans pueda revivir la devastación que hace justo 16 años provocó el ciclón Katrina.



Nueva Orleans, que se encuentra en el lado noreste del patrón de trayectoria, el más peligroso por la fuerza de sus vientos y lluvias, ya sufre los embates de Ida, que, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés), puede provocar una marejada ciclónica "catastrófica", vientos "extremos", inundaciones y riadas en toda la región.



La mayor preocupación son los diques que protegen la ciudad del lago Pontchartrain, que en 2005 se rompieron, inundaron la ciudad y provocaron la muerte a más de 1.800 personas, y que el actual gobernador, John Bel Edwards, dijo que deberán pasar una "prueba muy seria" con este huracán de categoría 4.



Orlando Bermúdez, meteorólogo del NWS, explicó este domingo a la prensa en una teleconferencia que si se cumplen las previsiones de que la marejada ciclónica supere los 16 pies de altura (4,8 metros) sobre el nivel del mar, con seguridad, el agua superará los diques.



A esta situación "bien crítica" habría que sumar las previsiones de fuertes lluvias que podrían dejar un total de hasta 24 pulgadas (60 centímetros) de agua de lluvia en el sureste de Luisiana y el extremo sur del estado de Misisipi hasta el lunes, en lo que calificó de "peligro inminente".

La alcaldesa de la ciudad, LaToya Cantrell, que el viernes había ordenado evacuación obligatoria de las personas que viven fuera del sistema de diques, dijo este domingo en la última conferencia de prensa antes de la llegada de lo peor de Ida que la única forma de superar el trance es estar unidos.



"Vamos a pasar por esto juntos", dijo en una comparecencia en la que el mensaje principal fue que la gente de la ciudad debe buscar refugios inmediatamente y que la multimillonaria inversión realizada en el sistema de diques desde 2005 salvará en esta ocasión a la ciudad, a pesar de que Ida es mucho más poderoso de lo que fue Katrina (categoría 3).



Los vientos huracanados de Ida se extienden hasta 50 millas (80 km) desde su centro y se anticipa que el ojo del ciclón pasará solo a unas 30 (50 km) millas al oeste de Nueva Orleans.



2pm CDT: #IDA made a second landfall as a Category 4 hurricane southwest of Galliano, LA. Hurricane conditions are spreading inland across southeast Louisiana. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/tlSH2AJgXj