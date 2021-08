EE.UU. da por terminada su misión en Afganistán, tras 20 años de guerra

Washington, 30 ago (EFE).- EE.UU. dio este lunes por terminada su misión en Afganistán, tras 20 años de guerra, después de la salida de los últimos aviones con sus tropas.



Así lo anunció el jefe del Comando Central de EE.UU. (CENTCOM), general Kenneth McKenzie, en una rueda de prensa desde el Pentágono, en la que intervino de forma telemática.

El Pentágono investiga si civiles murieron por el ataque de dron de EE.UU. en Kabul

El Departamento de Defensa de Estados Unidos investiga la posibilidad de que diez civiles afganos murieran el domingo como consecuencia de un ataque estadounidense con un dron a un supuesto vehículo del grupo terrorista Estado Islámico (EI).

Las circunstancias de la muerte de diez civiles, en su mayoría menores, son aún confusas, ya que los talibanes han descartado que fallecieran por el ataque estadounidense.



El subdirector de Logística del Estado Mayor, el general Hank Taylor, explicó en una rueda de prensa que el domingo las fuerzas de EE.UU. destacadas en Afganistán llevaron a cabo un bombardeo con un dron contra un vehículo "conocido por ser una amenaza inminente" del EI.



"Este bombardeo en defensa propia golpeó de forma exitosa el blanco en las proximidades del aeropuerto de Kabul", detalló Taylor.



Acto seguido hubo serie de "explosiones secundarias" en el vehículo atacado, lo que indica, según el general, la presencia de una importante cantidad de explosivos.



"Estamos al tanto de las informaciones de víctimas civiles y tomamos esas informaciones de forma muy seria, seguimos evaluando la situación", dijo Taylor.



Desde Kabul, varias fuentes de los talibanes consultadas por Efe aseguraron que las víctimas civiles se produjeron por el impacto de un proyectiles que tenía como objetivo el aeropuerto, sin aclarar la autoría, e indicaron que no tiene relación con el ataque del dron estadounidense.

Sin embargo, las autoridades de EE.UU. no han confirmado ni desmentido esa posibilidad.



El portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, apuntó en la misma rueda de prensa que el Pentágono no está en disposición de negar las informaciones de víctimas civiles en el bombardeo con un dron del domingo.



"Como el general (en referencia a Taylor) ha dicho, estamos evaluando, investigando, pero no se equivoquen, ningún Ejército sobre la faz de la Tierra trabaja más duro para evitar víctimas civiles que el de EE.UU.", subrayó.



Remarcó que se están tomando este asunto "muy, muy en serio" y afirmó que EE.UU. es "transparente" cuando sabe que ha causado víctimas civiles por sus operaciones: "Lo estamos investigando, no me voy a adelantar, pero si tenemos información verificable de que hubo pérdida de vidas inocentes por nosotros, seremos transparentes".