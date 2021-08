Oposición venezolana cree que las muertes por las fuertes lluvias pudieron evitarse

Caracas, 31 ago (EFE).- La oposición venezolana que lidera Juan Guaidó aseguró este martes que "gran parte de la responsabilidad" de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias de las últimas semanas recae en a la falta de mantenimiento, por lo que creen que las muertes que han causado las precipitaciones pudieron evitarse.



"Gran parte de la responsabilidad de las inundaciones se debe a la falta de mantenimiento en los acueductos, las alcantarillas permanecen colapsadas de basura y eso impide que el agua drene. Una vez más, nuestra gente es la que pierde la vida y sus enseres, esto pudo evitarse", escribió en Twitter el director de despacho de Guaidó, Luis Somaza.

El mensaje fue posteriormente replicado en un comunicado de la oposición en el que responsabilizan "al régimen de Nicolás Maduro", como suelen referirse al Ejecutivo, "de las afectaciones tras las severas lluvias que se han registrado en el país".



Según el último balance oficial, las inundaciones debido a las lluvias torrenciales registradas en el estado andino de Mérida (oeste) han provocado, al menos, 20 fallecidos, 17 desaparecidos y numerosos daños.



No obstante, las fuertes lluvias han azotado también otros estados, donde no se han confirmado muertes.



La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) denunció este lunes que "algunas autoridades civiles", que no detallaron, y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) "han impedido el acceso de gran parte de la ayuda" enviada a las zonas del país afectadas por fuertes lluvias.



"Lamentamos y reprobamos la actitud de algunas autoridades civiles, así como de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes, lejos de cooperar desinteresadamente, no solo han impedido el acceso de gran parte de la ayuda enviada desde diversas partes del país, sino que han tenido una actitud de displicencia y ofensa", reza un comunicado de la CEV.

Una denuncia similar hizo la oposición el pasado sábado, cuando afirmó que funcionarios del Gobierno niegan la entrada de ayuda humanitaria, que fue donada por empresas privadas y organizaciones no gubernamentales, a las poblaciones afectadas por las lluvias en Mérida.