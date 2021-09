Salvadoreños muestran desinterés y rechazó al bitcóin, según encuestas

San Salvador, 2 sep (EFE).- La mayoría de los salvadoreños muestran desinterés, rechazo y desconfianza al uso del bitcóin a pocos días de que esta criptomoneda entre en circulación legal junto al dólar estadounidense en el país centroamericano, de acuerdo con los resultados de dos encuestas dadas a conocer este jueves.



Se trata de sondeos del jesuita Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (Iudop) y de LPG Datos, la unidad de investigación social del diario La Prensa Gráfica.

"Vemos que hay un importante rechazo a la obligatoriedad del uso del bitcóin, al uso del bitcóin, al gasto de dinero público en el bitcóin y en que se implemente esta moneda", dijo el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Andreu Oliva, durante la presentación del estudio del Iudop.



De acuerdo con esta encuesta, el 66,7 % de la población opina que la Ley Bitcóin, aprobada a inicios de junio, debe ser derogada y el 65,2 % se mostró en desacuerdo en que el Gobierno de Nayib Bukele utilice fondos públicos para financiar la implementación del criptoactivo.



La Asamblea Legislativa le otorgó el martes al Gobierno más de 200 millones de dólares para un fideicomiso, un proyecto "Criptofriendly" y la entrega de un bono para quienes utilicen la billetera electrónica gubernamental.



Este estudio señala que el 89,8 % de la población "tiene una idea errada de lo que es el bitcóin", mientras que el 82,8 % muestra poca o ninguna confianza hacia esta criptomoneda.



Bukele prometió entregar, con fondos estatales, un bono en bitcóin equivalente a 30 dólares a quienes descarguen la "Chivo Wallet", sin que estos puedan ser cambiados a dólares.



Pese a este "regalo", el estudio señala que el 78,3 % de la población está poco o nada interesada en descargar en sus teléfonos esta aplicación y el 71,2 % prefiere utilizar el dólar.



Por su parte, la encuesta de LPG Datos estima que 65 % de la población "desaprueba el uso del bitcóin como moneda".

"Entre las razones para desaprobar la medida destacan el desconocimiento para usar las criptomonedas, que no hay suficiente información sobre estas, que no es segura, que se prefiere el dólar, que propicia estafas y que es inestable, entre otras", indicó el medio.



El 72,2 % de la población indicó que no está dispuesta a aceptar y recibir el bitcóin como forma de pago y el 76,6 % "opina que lo más conveniente para el país es que se use una sola moneda", entre este porcentaje la gran mayoría indicó que debe ser el dólar.



La encuesta del Iudop cuenta con una muestra de 1.281 entrevistas, un error de más o menos el 2,76 % y un nivel de confianza del 95 %.



LPG entrevistó a 1.506 personas y su estudio tienen un margen de error de más o menos el 2,6 % y un nivel de confianza del 95 %.



El Salvador se convertirá el próximo 7 de agosto en el primer país del mundo en darle curso legal al bitcóin.



El 22 de agosto pasado, Bukele dijo que en la oposición "han apostado todo a meterle miedo" a la población sobre el bitcóin, sin señalar a nadie directamente.