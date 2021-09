Expresidentes lamentan acercamiento de El Salvador a dictaduras del siglo XXI

Miami, 7 sep (EFE). Una veintena de ex jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica se pronunció este martes en contra de la posibilidad de reelección presidencial en el Salvador y urgió a la OEA y la ONU frenar este "atentado" contra la democracia que acerca al país a las "dictaduras del siglo XXI".



Un fallo de la Sala de lo Constitucional del Supremo del pasado viernes habilita la reelección presidencial en El Salvador y abre la posibilidad al presidente Nayib Bukele de competir por un segundo mandato en 2024.

Los expresidentes reunidos en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) instaron hoy "a los organismos multilaterales competentes, a la misma ONU y a la OEA, disponer de sus competencias estatutarias para que el Estado salvadoreño regrese a la senda de la experiencia efectiva de la democracia".



Mostraron así "su grave preocupación por la deriva que toman las realidades políticas en El Salvador y le aproximan a las experiencias de las llamadas dictaduras del siglo XXI".



Los ex jefes de Estado urgieron a las organizaciones multilaterales intervenir para que el país centroamericano "restablezca, lejos de los fraudes constitucionales y convencionales, las reales garantías de los derechos humanos para todos los salvadoreños".



En una declaración firmada, 23 exmandatarios, entre ellos Alfredo Cristiani, de El Salvador, agregaron que el proceso democrático, "requiere de ciertas reglas que limiten el poder de las mayorías expresado en las urnas para proteger a las minorías".



"Las reglas de acceso al ejercicio del poder no pueden ser modificadas sin ningún límite por quienes temporalmente se encuentren ejerciendo el poder político", precisaron.



Lamentaron así la sentencia del pasado 3 de septiembre sobre la reelección por parte de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), nombrados el 1 de mayo pasado y quienes, según diversos sectores, son "leales" al Ejecutivo de Bukele.



Los expresidentes rechazan así que se reescriba "la Constitución por vía judicial a objeto de disponer la figura de la reelección presidencial".



Recordaron que la Asamblea Legislativa salvadoreña procedió a la destitución de los jueces constitucionales el pasado 1 de mayo.



Considera que el país "ha obviado y se ha separado, abiertamente, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a cuyo tenor 'el cese masivo de jueces, particularmente de Altas Cortes, constituye no sólo un atentado contra la independencia judicial sino también contra el orden democrático'".

La declaración de IDEA fue suscrita también por los expresidentes Vicente Fox, Rafael Ángel Calderón y Felipe Calderón (México), Oscar Arias, Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solís (Costa Rica) y Nicolás Ardito Barletta, Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares (Panamá).



De igual forma, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana (Colombia), Eduardo Frei (Chile), Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad (Ecuador), Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay) y José María Aznar (España) y Mauricio Macri (Argentina).