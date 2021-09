Anuncian paro general de trabajadores en Uruguay, el tercero del año

Montevideo, 14 sep (EFE).- La central sindical de Uruguay PIT-CNT anunció este martes un nuevo paro general de trabajadores para el miércoles, que representa el tercero de este tipo que afronta el Gobierno del presidente Luis Lacalle Pou desde que sumió el mandato en marzo de 2020.



Bajo la consigna "Con Artigas por las grandes mayorías, que los más infelices sean los más privilegiados", miles de organizaciones sindicales se unirán a este llamado en el que también se planea una concentración en las inmediaciones del Palacio Legislativo y una posterior marcha hacia un punto de la capital uruguaya.

Lea Además: Uruguay tendrá embajada en Turquía y confía en lograr un acuerdo comercial

"Es una acción que creemos que es de las más importantes, grandes y significativas del movimiento sindical", dijo a la prensa el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala.



Agregó que con esta acción se buscan promover acciones como la generación de empleo, negociación colectiva, defensa de las empresas públicas, seguridad social para las personas y tierras para quien las quiera trabajar.



"Los esfuerzos del Gobierno no están yendo para la mayoría de la población. Hay 100.000 pobres nuevos, hay ollas populares y hay hambre. No existe avance social que no sea hijo de la participación del pueblo y sus luchas", apuntó.



Asimismo, detalló que serán más de 130 autobuses que llegarán del interior a Montevideo en donde participarán los "asalariados rurarles" y un "conjunto de aspirantes a colonos" que harán presencia a caballo.



"Todos los gremios están tomando las medidas para desarrollar un gran paro", sentenció.



Así, algunos de los gremios que se unirán a este llamado son docentes de primaria y secundaria, taxistas, peones, funcionarios de la Universidad del Trabajo y obreros, mientras que el Sindicato Médico de Uruguay y la Federación Uruguaya de la Salud detendrán sus labores de 08.00 a 15.00 hora local (de 11.00 a 18.00 GMT).

Lea Además: Papa: no hay que buscar a Dios en sueños de grandeza y poder

Sin embargo, sectores como el del transporte público, el Sindicato Anestésico Quirúrgico y la Federación Médica del Interior no se unirán al paro.



El segundo paro en el país suramericano fue el pasado 17 de junio cuando fue "contra el hambre y la desigualdad, por trabajo y salario", y se llevó a cabo con diversas actividades en todo el país, si bien su acto central aconteció en Montevideo con una caravana de automóviles y la entrega de una carta con reclamos al presidente.