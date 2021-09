Putin defiende la importancia de revacunarse contra la covid-19

9:03 a.m.

Moscú, 17 sep (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien guarda en estos momentos cuarentena después de que fueran detectados varios contagios de coronavirus en su entorno cercano, defendió hoy la importancia de revacunarse contra la covid-19.



"Es necesario no olvidar revacunarse a tiempo", declaró durante una reunión telemática.

El mandatario ruso señaló que "varios colegas de protocolo, de seguridad, del servicio de prensa, no lo hicieron a tiempo, no vigilaron sus niveles de anticuerpos".



"Y este es el resultado. Tengo que trabajar durante cierto tiempo en condiciones de cuarentena forzosa", dijo.



Putin destacó que "los que ya estuvieron infectados o fueron vacunados, superan la revacunación bastante bien, sin complicaciones serias".



El autoaislamiento anunciado por el mandatario ruso el pasado martes le impidió participar de modo presencial el jueves en la cumbre de líderes de la Organización del Tratado de Seguridad (OTSC) y hoy, viernes, en la de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) que tuvieron lugar en Dusambe, capital tayika.



Aunque el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que la cuarentena del presidente ruso "no cambia nada", todas las reuniones bilaterales previstas durante las cumbres de Dusambe fueron canceladas y únicamente intervino en los plenarios de manera telemática.



Rusia, que cuenta en la actualidad con cuatro vacunas anticovid -Sputnik V, EpiVacCorona, CoviVac y la monodosis Sputnik Light- comenzó a promover la revacunación o dosis de recuerdo en junio, en momentos en que la situación epidémica en el país empeoraba considerablemente.

El Ministerio de Salud de Rusia recomendó aplicar la dosis de recuerdo una vez cada seis meses, ante los aumentos de los niveles de contagios tanto en personas vacunadas como aquellas que ya padecieron la enfermedad, y una al año cuando la situación epidémica se normalice.