Rusia califica de "censura" el bloqueo de canales alemanes de RT en YouTube

10:29 a.m.

El bloqueo impuesto por YouTube a dos canales en alemán de la cadena estatal rusa RT es un acto de censura que viola las leyes de Rusia, denunció hoy el Kremlin, que no descartó medidas drásticas contra la plataforma informática.



"Sin lugar a dudas hay evidencias de que se violaron las leyes de Rusia. Se violaron groseramente, ya que esto está relacionado tanto con la censura como con la obstaculización de la divulgación de informaciones" periodísticas, declaró en su rueda de prensa diaria el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Según el representante del Kremlin, si las autoridades rusas "llegan a la conclusión de que se violó la legislación, naturalmente no se debe y no se puede excluir la posibilidad de que se tomen medidas para obligar a esta plataforma (YouTube) a cumplir nuestras leyes".



Peskov llamó a tener "tolerancia cero" ante cualquier violación de las leyes, y no descartó el bloqueo en Rusia del servicio de vídeo de Google.

Este miércoles el regulador ruso de comunicaciones, Roskomnadzor, amenazó a Google con bloquear YouTube si no desbloqueaba inmediatamente los canales alemanes de RT, brazo propagandístico del Kremlin en el exterior.



Por su parte, el Ministerio de Exteriores ruso responsabilizó a las autoridades alemanas de estar detrás de este bloqueo de un proyecto "que ocupa el cuarto puesto en la lista de popularidad de los medios de prensa en idioma alemán"

"El objetivo de la agresión contra los proyectos del grupo informativo ruso es evidente: acallar las fuentes de información que no se inscriben en el ambiente confortable para el oficialismo alemán", indicó la diplomacia rusa, que amenazó con "medidas simétricas" contra medios de prensa alemanes en Rusia.