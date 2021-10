Biden irá al Congreso para intentar unir a su partido y defender su agenda

Washington, 1 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se trasladará este viernes al Congreso para intentar mediar en la guerra entre los sectores centrista e izquierdista del Partido Demócrata y defender su agenda económica, anunció la Casa Blanca.



Varios sectores del partido llevan días pidiendo a Biden que se implique más en las negociaciones para sacar adelante su agenda, que está en el limbo.

Este mismo viernes, la legisladora centrista Ami Bera consideró que Biden debería trasladarse al Congreso de EE.UU. para participar en las reuniones que están manteniendo los demócratas.



"Creo que el presidente debería posicionarse y hacer peticiones específicas para lograr esto. Es su agenda", remarcó Bera.



Los demócratas se reunieron esta mañana durante más de dos horas en el sótano del Capitolio, pero no lograron un acuerdo y volverán a reunirse de nuevo esta tarde.



La pugna entre centristas e izquierdistas forzó este jueves a la presidenta de la Cámara Baja de EE.UU., Nancy Pelosi, a aplazar la aprobación del plan de infraestructuras de 1 billón de dólares impulsado por Biden.



El plan, que fue aprobado en el Senado hace semanas con apoyo de los dos partidos, es una de las dos patas de la agenda económica del mandatario y su objetivo es reconstruir carreteras y puentes.



La otra pata, que solo cuenta con el apoyo de la mayoría de los demócratas y aún no ha sido aprobada por ninguna de las cámaras, busca expandir los programas sociales, combatir la crisis climática y subir los impuestos a grandes empresas y ricos.



Pelosi había programado para este jueves la aprobación del plan de infraestructuras, pero los progresistas se rebelaron y amenazaron con tumbarlo en la Cámara Baja si el Senado no vota antes sobre el otro paquete legislativo destinado a expandir los programas sociales.



"Necesitamos un voto", reiteró este viernes la legisladora progresista Alexandria Ocasio-Cortez al entrar a la reunión con los demócratas.



Esa reunión acabó sin acuerdo, pero las dos partes coinciden en que está habiendo progresos y confían en que la visita de Biden ayude a acercar posturas.



En declaraciones a la prensa, el "número dos" de los demócratas en la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, dijo que aún hay posibilidades de que se vote este viernes sobre el plan de infraestructuras.



Biden, que ha sido criticado por algunos legisladores por haber jugado un papel discreto en las negociaciones, suspendió parte de su agenda esta semana y dedicó casi todo su tiempo a impulsar, sin éxito, un acuerdo entre los demócratas.



El mandatario estuvo trabajando hasta tarde el jueves por la noche, tal y como reveló una periodista que colgó en Twitter fotos en las que se veía cómo las luces seguían encendidas en el ala oeste de la Casa Blanca y un marine custodiaba la entrada del Despacho Oval.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, contestó a esa periodista y dijo: "Hola desde una de las oficinas con las luces encendidas", un comentario que desató bromas en las redes sociales.



La jornada también fue larga este jueves en el Congreso, donde periodistas y legisladores trabajaron más de 17 horas.