Cae servicio de WhatsApp, Instagram y Facebook en todo el mundo

El servicio de mensajería instantánea Whatsapp y las redes sociales Facebook e Instagram (todas propiedad de Facebook) registraron una caída en países como Argentina, Brasil, Nicaragua, Costa Rica y España, algunos usuarios especulan que la falla es a nivel mundial.

En el caso de WhatsApp, el popular software elegido por millones de personas de los cinco continentes para chatear e intercambiar fotos, videos y mensajes de audio, se pueden escribir nuevos mensajes pero no son enviados. Quedan paralizados en los teléfonos inteligentes con el ícono de un reloj que significa que no han sido entregados al destinatario.

Lo mismo sucede con la versión web, en la que aparece un aviso de “Computadora sin conexión” y aunque intenta reconectarse el proceso simplemente resulta fallido.

La situación provocó quejas de los usuarios en otras plataformas, como por ejemplo Twitter, que se encuentra activa, pero algunos compartieron memes en burla por la caída de las plataformas.

Por el momento se desconoce una versión oficial por parte de la casa matriz (Facebook Inc.), aunque con ayuda de Downdetector sí se tiene información de las incidencia sobre la caída de estas redes sociales, las cuales, en el caso de Instagram y Facebook, ya se calculan en diez mil y cuatro mil avisos respectivamente.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.



Thanks for your patience!