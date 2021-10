Presidente de México pide que su hermano "sea castigado" si es corrupto

Ciudad de México, 7 oct (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió que su hermano Pío López Obrador "sea castigado" si se demuestra que es culpable de corrupción por un video en el que aparece recibiendo dinero durante una campaña electoral.



"Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia", esgrimió en su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.

El Tribunal Electoral de México avaló el miércoles que el Instituto Nacional Electoral (INE) investigue a Pío López Obrador por un video en el que aparece en un restaurante recibiendo dinero de un funcionario durante la campaña electoral de Chiapas en 2015.



"Lo de mi hermano ha quedado muy claro, de manifiesto, que no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación", expresó López Obrador, quien ha hecho de la lucha contra la corrupción su bandera política.



El presidente recordó que en 2018 le dieron "su confianza millones de mexicanos" y prometió que no los va a "traicionar".



"Ofrezco una disculpa si denuncio actos de corrupción porque estoy convencido de que es el principal problema de México", apuntó el mandatario, quien sacó de su bolsillo un pañuelo blanco para declarar que "ya no se permite la corrupción".



Aunque admitió que todavía hay actos de corrupción en la parte baja de la administración, aseguró que "arriba ya no hay", en referencia a los altos funcionarios del Gobierno.



El 20 de agosto de 2020, Pío López Obrador apareció en un video en el que se observan presuntas entregas de dinero de parte del funcionario del Gobierno del estado de Chiapas David León Romero.



Los implicados alegaron en su momento que el dinero no era de procedencia ilegal, sino para financiar la campaña de su partido, el ahora oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a las elecciones locales del estado de Chiapas que se iban a celebrar ese año.

La Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de López Obrador concluyó el año pasado que no encontró "nada significativo" en la investigación sobre el hermano del presidente.



En julio pasado se divulgó en el sitio Latinus material de 2015 en el que Martín Jesús López Obrador, otro hermano del actual presidente, recibe presuntamente 150.000 pesos (7.500 dólares) de David León.