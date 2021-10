Grupo opositor venezolano exige indagar el manejo de Guaidó en las filiales de Pdvsa

Caracas, 8 oct (EFE).- La coalición opositora venezolana Alianza Democrática exigió este viernes una investigación sobre denuncias de presunta corrupción en las empresas Monómeros Colombo Venezolanos S.A. y Citgo -filiales de Pdvsa-, administradas por el exdiputado Juan Guaidó desde 2019 cuando fue reconocido por un grupo de países como presidente interino del país.



"Exigimos una investigación exhaustiva de todas estas denuncias emanadas desde el propio seno de quienes formaron parte del autodenominado 'gobierno interino' de Juan Guaidó y, de encontrarse evidencias de saqueos a la nación, pedimos que se administre la justicia de manera imparcial a la que haya lugar", indicaron en un comunicado de prensa.

Alianza Democrática, liderada por partidos como Primero Venezuela, Cambiemos, Avanzada Progresista, Acción Democrática y Voluntad Popular (estos dos últimos intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia, que puso al frente a antiguos militantes expulsados por sus compañeros), señaló que Guaidó y su equipo no rindieron cuentas sobre los recursos recaudados para ayuda humanitaria.



"Es notorio, público y comunicacional, el saqueo que han perpetrado a estas empresas, usando como carnada las necesidades del pueblo venezolano", afirmaron.



El grupo opositor aseguró que el manejo de Monómeros, ubicada en Colombia, y Citgo, en Estados Unidos, "jamás" debió estar bajo la administración del denominado "gobierno interino", encabezado por Guaidó.



"Han manipulado y estafado en su buena fe a algunos países de la comunidad internacional quienes les permitieron atribuciones que no les corresponden, debido a que no tienen aval jurídico, ni están en el marco de nuestra Constitución", añadieron.



Aseguraron que la responsabilidad jurídica ante un presunto desfalco "debe recaer en quienes conformaron de manera fraudulenta un autodenominado 'gobierno interino'".



"No aceptamos, bajo ningún concepto, la estrategia de algunos de quienes integran esta farsa de desmarcarse de esto, a 30 meses de haber estado participando y beneficiándose de los dividendos económicos obtenidos por tal fin", apostillaron.



El pasado 27 de septiembre, el partido político opositor venezolano Primero Justicia (PJ), del que forma parte el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, renunció a formar parte de "los espacios que atienden" la gestión de activos en el exterior al no acoger Guaidó sus propuestas.

Esta renuncia se produjo después de que, a comienzos de septiembre, el Gobierno colombiano decidiera someter a Monómeros a la "máxima vigilancia".



Asimismo, el ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, anunció un día después, que el Gobierno del país caribeño emprenderá acciones legales nacionales e internacionales para "recuperar" Monómeros y Citgo, por presuntos casos de corrupción en ambas empresas.