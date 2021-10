España rechaza posponer la entrega del exgeneral chavista Carvajal a EEUU

8:54 a.m.

Madrid, 21 oct (EFE).- La Justicia española rechazó este jueves posponer la extradición a Estados Unidos del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, considerado el fugitivo más buscado por tráfico de drogas, para permitirle declarar el próximo miércoles en la Audiencia Nacional en una causa sobre la financiación del partido español de izquierdas Podemos, socio del Partido Socialista en el Gobierno.



Carvajal, conocido por el sobrenombre de "el pollo" estaba citado a declarar en la Audiencia Nacional española el 27 de octubre como testigo, tras aportar documentación sobre presuntos pagos de Venezuela que implicarían a exdirigentes de Podemos.

El tribunal que instruye la causa de su extradición dio a conocer hoy que no existen motivos para suspenderla.



El magistrado instructor recuerda que Carvajal está citado como testigo para declarar sobre la supuesta financiación por parte de Venezuela e Irán a Podemos en un procedimiento que se inició en 2016 sobre hechos anteriores al momento en que el reclamado fue detenido en 2019 en Madrid, a petición de Estados Unidos".



Explica también que en su momento, cuando estaba a disposición del juzgado, no solicitó tal declaración, como tampoco lo hizo durante el largo tiempo de casi dos años que ha durado el proceso de extradición.



El tribunal aprecia una “estrategia dilatoria” por parte de Carvajal de pretender colaborar ahora con la Justicia española, que se añade a la dilación que supuso su fuga y añade que su posición de testigo no es causa de suspensión de la entrega ya que la declaración testifical puede realizarse a través de los mecanismos de cooperación jurídica en materia penal suscritos por España y Estados Unidos.

La Audiencia Nacional española acordó ayer la extradición a Estados Unidos del exgeneral venezolano, detenido en Madrid, tras denegarle el asilo en España.



Carvajal está reclamado en Estados Unidos para ser juzgado por delitos que en España equivalen a pertenencia a organización criminal o pertenencia o colaboración con organización terrorista y tráfico de drogas en su modalidad agravada.