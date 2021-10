Un muerto y siete heridos en un tiroteo cerca de una universidad en EE.UU.

Washington, 23 oct (EFE).- Una persona murió y siete más resultaron heridas tras producirse un tiroteo en una fiesta cerca de la universidad estatal de Fort Valley, en Georgia (sur de EE.UU.), informaron este sábado las autoridades locales.



"Un total de ocho personas resultaron heridas de bala. De los ocho, una ha muerto", indicó la Oficina de Investigación de Georgia (GBI) en su cuenta de Twitter.

Lea Más: Primer atentado en la capital siria desde hace varios años deja 14 muertos

Las autoridades señalaron que el fallecido, un joven de 27 años, no era un estudiante de la mencionada universidad.



Por el momento, no han explicado los motivos del tiroteo pero han explicado que los heridos no se encuentran en situación de gravedad tras ser trasladados a centros médicos cercanos.

Puede Leer También: Suben a 24 los muertos por las fuertes lluvias en el sur de la India



El centro educativo ha anunciado la cancelación de varias de las actividades previstas durante el fin de semana.



Fort Valley, con cerca de 2.300 estudiantes, es una universidad histórica afroamericana fundada en 1895 y está ubicada a 160 kilómetros al sur de Atlanta.