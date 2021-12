Figuras de presidente hondureño y otros políticos, a la hoguera en Nochevieja

(EFE).- Figuras del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y del titular del Parlamento, Mauricio Oliva, entre otros políticos, representadas en grandes monigotes, hechos por artesanos, serán quemadas en la medianoche del último día de 2021, como una muestra de rechazo hacia ellos.

"Déjeme decirle que es una forma de poder expresarles a ellos el mal sentir por todas las acciones negativas que hacen contra el pueblo", dijo a Efe Luis Lagos, frente a su taller de tapicería en el extremo sur de Tegucigalpa, la capital hondureña.

"AÑOS VIEJOS" SIMBOLIZAN A PRINCIPALES FIGURAS POLÍTICAS

Lagos es uno de los muchos artesanos que desde hace varios años elaboran monigotes, utilizando entre otros, como principales figuras, al presidente de turno del país, como una expresión popular de rechazo por no haberle cumplido al pueblo las promesas que hicieron en sus campañas políticas.



Los monigotes, también conocidos como "año viejo", son elaborados en algunas de las principales ciudades del país y rellenados con cohetes y petardos para ser quemados en la medianoche del 31 de diciembre.



Este año los personajes políticos que Lagos y sus compañeros de trabajo escogieron, "con todo respeto", para "la quema, son el presidente del país, Juan Orlando Hernández; el titular del Parlamento, Mauricio Oliva, y el alcalde de Tegucigalpa, Nasry "Tito" Asfura, del gobernante Partido Nacional, que está por finalizar tres períodos consecutivos en el poder.



En el caso de Asfura, fue el candidato perdedor del Partido Nacional en las elecciones generales del 28 de noviembre, que ganó Xiomara Castro, líder del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), quien sucederá en el poder a Juan Orlando Hernández el 27 de enero de 2022.



"Pareciese que llegaron al poder para empoderarse, para enriquecerse y hacer tantas atrocidades. Todo eso nos enardece, es algo que nos tiene muy mal, porque la educación está mal, trabajo no hay, seguridad no hay, en salud estamos muy mal, con todo esto de la pandemia" de covid-19, subrayó Lagos, quien desde hace 18 años elabora los monigotes de "año viejo".

UN HELICÓPTERO PARA QUE SE VAYAN O SE LOS LLEVEN

Lagos espera que con la quema de los "años viejos" de 2021 se puedan "borrar todas las cosas negativas y las malas vibras" que, en su opinión, han dejado los actuales gobernantes del país, y que con Xiomara Castro como presidenta se puedan "revertir todas esas cosas negativas en positivas para bien del pueblo".



Además de las figuras, elegantemente vestidas, de Hernández, Oliva y Asfura, Lagos y su equipo elaboraron un helicóptero para que los hondureños le den la interpretación que quieran.



"El helicóptero lo hice para que pueda darle sentido la misma población; le puedo decir que con la facilidad que tienen los mandatarios, es posible que ellos puedan agarrar un avión que los traslade a cualquier lugar del país, igual podrían venir a llevárselos. El criterio que la gente le quiera dar", subrayó.



En Honduras, sectores de oposición creen que Hernández podría ser llevado ante la justicia de EE.UU., por múltiples denuncias sobre presuntos nexos con narcotraficantes, lo que él ha rechazado en muchas ocasiones y lo atribuye a una venganza de traficantes de drogas a los que durante su mandato les fueron desmantelados sus carteles en el país y extraditados a la nación del norte.

PRESIDENTA ELECTA SERÁ "TESTIGO" DE LA QUEMA

Además de los monigotes representando a Hernández, Oliva y Asfura, Lagos también elaboró otro con la imagen de la presidenta electa Xiomara Castro, vestida con una blusa blanca y falda roja, y un pañuelo rojo en el cuello, quien sentada en un sillón será "testigo" de la que "quema" de los tres de sus adversarios políticos, no con cohetes y petardos, sino con gasolina.



Lagos dijo estar "contento" porque ya se van los que han gobernado durante los últimos 12 años, en alusión al Partido Nacional, ya que cada año que iban sumando "peor se ponía la situación del país".

"Esperamos que la nueva gobernante pueda tomar cartas en el asunto y manejar este país de la mejor forma, que haya muchas fuentes de trabajo, porque el ocio en el ser humano es lo peor que puede haber", expresó el tapicero.

Pero el papel de "testigo" de la quema de los "años viejos" de la presidenta Xiomara Castro se podría invertir si no le cumple a los hondureños con lo que prometió para mejorar la situación del país, advirtió Lagos.



"Es como una alerta, si ella también sigue los mismos pasos de estos mandatarios, igual le tocará la misma situación, esta vez ella solo observará la quema", enfatizó.