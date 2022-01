Hispanos en Florida protestan por subida del alquiler y posible desalojo

La decisión de los propietarios del inmueble les fue notificada "con muy poco tiempo" de antelación, según indicaron los manifestantes

Miami, 12 ene (EFE).- Más de una veintena de inquilinos de un complejo de apartamentos en Hialeah, Florida (EE.UU.), exigieron este miércoles a las autoridades locales una respuesta inmediata ante un exponencial aumento del alquiler de hasta un 60 % que podría terminar en desalojo.



Los manifestantes, la mayoría hispanos e inquilinos de un edificio ubicado en el número 1501 del oeste y la calle 42 en Hialeah, ciudad aledaña a Miami, afirman que a partir del próximo 1 de febrero deberán pagar un aumento de hasta un 60 % del precio de la renta o, de lo contrario, tendrán que marcharse.

La decisión de los propietarios del inmueble les fue notificada "con muy poco tiempo" de antelación, según indicaron los manifestantes, que mostraban carteles donde se leía "No al desalojo" y "De Hialeah no se va nadie".



Otros de los carteles que mostraron los manifestantes, que representan a unas 20 familias afectadas, llevaban la leyenda de "No a la gentrificación".



"Aquí se pagaba alrededor de 1.050 dólares (al mes) y la subieron (la renta) a 1.650; desde el 22 de diciembre nos dejaron una notificación diciendo que debíamos pagar eso o, de lo contrario, irnos", señaló a Efe Denio Abel Sierra, que trabaja como chofer.



"Aquí lo que vive es una clase trabajadora. Esto es una falta de respeto. Ellos dijeron que habían estudiado el mercado, pero eso es mentira. No queremos que nos paguen la renta, sino que estamos protestando por tener una renta justa", añadió Sierra, que lleva cuatro años y medio viviendo en el edificio.



Por su parte, María Rubí, detalló que, de pagar 900 dólares mensuales, tendrá que abonar ahora cada mes 1.650.



"Llevo 25 años viviendo aquí, nunca había pasado algo así. Esto no es Miami Beach ni el Downtown (centro) para que nos suban tanto la renta", reprochó la mujer.

Algunos inquilinos del inmueble de dos plantas no tienen contrato anual de alquiler, como es usual en Estados Unidos, y pagan mes a mes.



Los manifestantes, algunos de ellos con alrededor de 20 años viviendo en el edificio, pidieron contratos anuales por no más de 1.200 dólares mensuales.



Otros indicaron que, ante un posible desalojo, están buscando opciones de alquiler en un mercado inmobiliario actualmente con demasiada demanda y escasas ofertas.

Según RealPage, una empresa de análisis de datos inmobiliarios, los alquileres de apartamentos gestionados profesionalmente aumentaron un 10,3 % en el tercer trimestre de 2021.



Si bien los propietarios tienen derechos, también los tienen los inquilinos, según reconoció una agente inmobiliaria a un medio local.



"Tienes derecho a que te digan cuando hay intenciones de vender la casa. Tienes derecho a un aviso de al menos 30 días", señaló este miércoles al canal 4 de CBS Rosa Decarlo, agente inmobiliaria de Keller Williams Realty Partners SW.