Lavrov: Rusia no da motivos para un conflicto con Ucrania "somos los amenazados"

Moscú, 18 ene (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó este martes que Moscú "no ha dado motivos" para un nuevo conflicto en torno a Ucrania tras reunirse con su colega alemana, Annalena Baerbock.



"Nosotros no amenazamos con nada a nadie, sino que somos los amenazados", dijo Lavrov en una rueda de prensa conjunta.

Agregó que espera que todo ello "sea solo un reflejo de las pasiones" promovidas por "ciertas fuerzas" en el seno de países occidentales.



"Nosotros nos guiaremos por pasos y acciones concretas. Y dependiendo de lo que hagan nuestros socios (occidentales) vamos a reaccionar nosotros", dijo acerca de posibles sanciones contra Rusia por la situación en Ucrania.



"No hemos dado ningún motivo para una nueva situación de conflicto (en torno a Ucrania)", insistió.



En cuanto a la concentración de las tropas rusas cerca de la frontera con el país vecino, que ha encendido todas las alarmas en Occidente, Lavrov dijo que se trata de algo que Rusia hace "en su propio territorio".



"No podemos aceptar demandas que se refieren a nuestras Fuerzas Armadas en nuestro territorio", aseveró.



Al comentar las negociaciones sobre el arreglo de la crisis ucraniana en Formato de Normandía, que agrupa a Rusia, Ucrania, Francia y Alemania, Lavrov confió en que Kiev cumpla "escrupulosamente" con los compromisos asumidos en las reuniones anteriores del grupo.



"En la cumbre de París, en 2019, (...) durante unas negociaciones complejas fueron formulados y aprobados por todos los participantes unos pasos concretos que debe tomar, en primer lugar, Kiev. Nada de eso se ha cumplido hasta ahora", dijo Lavrov.



Agregó que Moscú confía en que Berlín y París influyan en las autoridades ucranianas para que "hagan lo que han prometido hacer".



Acerca de la posible participación de EEUU en las negociaciones para el arreglo de la crisis en el este de Ucrania, Lavrov dijo que Moscú se congratulara si EEUU "ayuda a avanzar" en el cumplimiento de los acuerdos de paz de Minsk, puesto que Washington tiene "gran influencia" sobre Kiev, dijo.



Lavrov también se refirió a las garantías de seguridad exigidas por Moscú a EEUU y la OTAN y afirmó que se trata de un asunto "muy serio", que no se puede alargar más.

Ucrania, a su vez, acusa a Moscú de incumplir los acuerdos de Minsk, tal y como lo manifestó ayer el ministro de Exteriores de ese país, Dmitro Kuleba, durante su reunión con Baerbock en Kiev.

"Si lo analizamos, veremos que Ucrania ha implementado su parte y Rusia, no", dijo.



En su opinión, "Ucrania ha hecho más que suficiente para que las negociaciones avancen. Nuestra postura es muy constructiva, pero lamentablemente no existe una posición constructiva de la parte rusa".