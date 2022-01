Presidente hondureño urge ratificar el tratado con Nicaragua sobre el Pacífico

8:30 a.m.

(EFE).- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, reiteró este miércoles la importancia que tiene para su país la ratificación del tratado de límites marítimos que suscribió en 2021 con Nicaragua sobre derechos en el Pacífico e hizo un nuevo llamamiento a los diputados hondureños a que lo hagan.



"Pido a los diputados del Congreso Nacional que le den ese respaldo en el último tramo de procesos el acuerdo firmado con Nicaragua", subrayó Hernández, quien el 27 de enero concluirá su segundo mandato, después de gobernar desde enero de 2014.

El gobernante recordó que "hay dos sentencias de la Corte Internacional de Justicia, de La Haya, donde dice que se le reconoce a Honduras esa salida al Pacífico y luego de muchos años de trabajo" se acordó con "Nicaragua que a partir de las 3,68 millas ahora también son el derecho reconocido a Honduras" y que siempre había tenido.



"Le mando un mensaje a cada uno de los diputados del Congreso y a todos los hondureños: hay cosas más grandes que el individuo, más grandes que nosotros mismos, más que los grupos y eso es la nación, el país", agregó.



Honduras tiene salida hacia el Pacífico a través de la bocana del Golfo de Fonseca, cuyas aguas comparte con El Salvador y Nicaragua.



El 27 de octubre de 2021, el presidente de Honduras y el de Nicaragua, Daniel Ortega, acordaron definir sus fronteras en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de Fonseca.



El acuerdo de límites, denominado Tratado Integracionista del Bicentenario, fue suscrito en Managua por Hernández y Ortega en un evento en el que no participó El Salvador, cuyo presidente, Nayib Bukele, ha guardado distancia con sus homólogos de Honduras y Nicaragua.



Según un comunicado de la Casa Presidencial de Tegucigalpa, Hernández expresó que tienen más de 30 años de estar esperando que se ejecute el derecho a salir a las aguas internacionales del Océano Pacífico. "Hay dos sentencias que dicen que tenemos ese derecho y lo hemos reafirmado con Nicaragua el año anterior", indicó.



"Este acuerdo con Nicaragua no tiene precio porque siempre se decía que nosotros no teníamos derecho a salir al Pacífico y nosotros siempre sostuvimos que lo teníamos y la Corte Internacional lo confirmó", subrayó.



Añadió que en la Constitución de Honduras se proclama como "ineludible la validez y obligatoriedad de las sentencias internacionales".

UN DIÁLOGO CON EL SALVADOR

Según Hernández, en algún momento El Salvador se sentará a dialogar para unirse al tratado, mientras que Honduras mantendrá la decisión de cumplir la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, del 11 de septiembre de 1992.



Ese fallo definió los límites de los dos países, que en julio de 1969 libraron una guerra de 100 horas por un centenario contencioso limítrofe y migratorio.



"El Salvador no se ha sentado a hablar sobre el tema, en algún momento, en el tiempo lo hará, pero Honduras sí mantendrá esa decisión rectilínea por cumplir los acuerdos y convenios internacionales", expresó Hernández.



Dijo además que El Salvador, pese a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, después "quiso ver si se podía insistir en una reconsideración, pero se mantuvo la decisión".

"La zona del Golfo de Fonseca debe ser una zona de integración, una zona de paz y desarrollo. Ahí podemos tener en los próximos 15 o 20 años grandes puertos como los de Busan (China) o los de Corea del Sur, algo que nunca se ha visto en la región pero debe ser para el desarrollo de los pueblos nuestros. No podemos seguir condenando a la pobreza por la falta de entendimiento", sostuvo.