Ómicron dispara la pandemia en Centroamérica y crece la demanda de pruebas

Ciudad de Panamá, 21 ene (EFE).- La variante ómicron ha disparado los casos de la covid-19 en Centroamérica, donde se ven filas de personas en busca de diagnóstico en países como El Salvador o Panamá, aunque sin el fuerte impacto en las hospitalizaciones y muertes que han tenido olas previas de la pandemia.



La Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirmó el miércoles que los casos de la covid-19 se han duplicado en Panamá, Costa Rica y Honduras durante la última semana, países estos donde las autoridades han confirmado la presencia de la ómicron, lo mismo que en El Salvador y Guatemala.

En medio de esta alza de casos, los Gobiernos centroamericanos en general no han impuesto mayores restricciones a la movilidad, aunque sí se han prohibido eventos masivos, y están promoviendo la vacunación, que marcha a buen ritmo en una parte de la subregión.

LARGAS FILAS PARA DIAGNÓSTICO EN PANAMÁ Y EL SALVADOR

Panamá, un país de 4,28 millones de habitantes que acumula más de 614.957 casos y cerca de 7.565 muertes por la covid-19, registra números inéditos de nuevos contagios diarios, como los 12.351 del jueves, en medio de una cuarta ola pandémica que aún no llega a su pico, según los expertos.



Esta nueva ola impulsada por la ómicron, reportada por primera vez el 19 de diciembre, está trayendo un alza en la cifra de fallecidos y ejerciendo presión sobre un sistema hospitalario que, sin embargo, sigue holgado, según las autoridades.



Los centros para la toma de muestras se han multiplicado en medio de una alta demanda en Panamá, que ha llegado a realizar casi 36.000 pruebas en un solo día esta semana —la cifra más destacada de la región— y registrado una tasa de positividad diaria de más del 36 %, lo que refleja lo vertiginoso de la propagación del coronavirus.



En Panamá, donde no se ha restringido la movilidad y se promueve el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y la vacunación, el 80,2 % de la población meta (de 5 años o más) está cubierto con una primera dosis, el 71,7 % con la segunda, y se han aplicado al menos 823.530 refuerzos.



En El Salvador, con más de 6 millones de habitantes y que acumula 123.577 casos y 3.840 muertos por la covid-19, se han visto esta semana largas filas de personas en busca de una prueba para diagnosticar la enfermedad.



La Presidencia salvadoreña informó que el personal de Salud venía haciendo 2.500 pruebas diarias de PCR y que esa cifra se ha elevado a 3.500.



No hay limitaciones a la movilidad en El Salvador, donde se han administrado 9.651.029 dosis de vacuna entre primeras, segundas y terceras inyecciones, aunque la gran mayoría de ciudadanos siguen utilizando las mascarillas.

ALGUNAS LIMITACIONES EN COSTA RICA POR FUERTE OLA PANDÉMICA

Costa Rica, un país de 5,1 millones de habitantes, que acopia al menos 637.327 contagios y 7.441 muertes por la enfermedad, registró el jueves 6.016 nuevos casos, la cifra diaria más alta desde que comenzó la pandemia.



Como una medida para atenuar la cuarta ola de contagios, entre el 11 y el 23 de enero rige en Costa Rica una prohibición a la circulación de vehículos y la operación de comercios de atención presencial entre las 22.00 y las 5.00 horas.



Costa Rica había aplicado hasta el 17 de enero 8.145.182 dosis de la vacuna contra la covid-19. La cobertura de vacunación en la población mayor de 12 años es del 93,1 % con primera dosis; del 84,9 % con segunda y un 12,1 % con tercera.

GUATEMALA Y HONDURAS, CON LAS MAYORES CIFRAS DE MUERTES ACUMULADAS

En Guatemala, un país de 16,3 millones de habitantes, la ómicron ha aumentado el número de contagios durante enero. Datos oficiales indican que de 300 contagios diarios reportados a finales de diciembre, se pasó a una cifra hasta a 10 veces mayor, como los 3.173 detectados el jueves.



Sin embargo, los hospitales no reportan un alza significativa de pacientes en cuidados intensivos o moderados en Guatemala, donde se ha vacunado a unas 5 millones de personas con doble dosis de inmunización (27 % de la población).



Guatemala acumula la cifra más alta de fallecidos por la covid-19 en Centroamérica, con al menos 16.223, y 662.828 casos confirmados de la enfermedad.



En Honduras, con 9,5 millones de habitantes y al menos 387.515 contagios confirmados y 10.469 muertes, la variante ómicron está disparando los casos diarios, aunque la incidencia de muertos sigue a la baja, según el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Han sido aplicadas 10.070.151 vacunas, de las que 5.066.127 corresponden a la primera dosis y 4.222.261 a pacientes que han recibido dos y suman 781.763 las personas un refuerzo.



Nicaragua acumula 17.624 casos confirmados y 220 muertes, según las autoridades, que afirman que el 78 % de la población total del país ha sido vacunada, sin especificar cuántos cuentan ya con el ciclo completo de las dos dosis.