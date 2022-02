Expresidente Figueres emite su voto y hace un llamado a "rescatar" a Costa Rica

San José, 6 feb (EFE).- El expresidente José María Figueres Olsen (1994-1998), candidato por el Partido Liberación Nacional (PLN), ejerció su voto este domingo con un llamado a la población para que salga a votar y a "rescatar" al país de la crisis en la que se encuentra.



Figueres votó en la Escuela San Cristóbal Sur, en la localidad de Desamparados, en San José, en donde aseguró que llega con mucha "ilusión" en este día, que es una "extraordinaria oportunidad para reforzar nuestra democracia y vivir la fiesta cívica".

"Es una linda oportunidad para definir esto de una vez por todas en primera vuelta (...) si decidimos en primera ronda no solo le ahorramos al Tribunal (de Elecciones) 3.000 millones de colones, y al país le cuesta dos meses más de indecisión y de completa parálisis en medio de una crisis. Pensemos en que no necesitamos seguir en esta condición y que a partir de mañana, Dios mediante, y con los votos de los costarricenses, podemos iniciar el rescate de Costa Rica", afirmó Figueres a los medios.



Para ganar en primera ronda un candidato necesita al menos el 40 % de los votos válidos.



Posteriormente visitó la tumba de su padre, José Figueres Ferrer, expresidente en tres ocasiones (1948-1949, 1953-1958 y 1970-1974) y quien se convirtió en la figura política más prominente de la historia reciente de Costa Rica al abolir el Ejército en 1948 tras ganar la última guerra civil del país.



"Mi padre creyó en la abolición del Ejército y yo me comprometo en abolir los hidrocarburos para que avancemos hacia las energías limpias, mi padre siempre creyó en la educación, yo me comprometo a que levantemos la educación y avancemos creando oportunidades a las juventudes", resaltó Figueres.



El candidato presidencial, quien tiene el mayor apoyo en las encuestas, añadió que con convicción y corazón combatirá la pobreza.



"Este país hoy tiene 1,5 millones de personas viviendo en pobreza y 500.000 en pobreza extrema y hay un faltante de soluciones habitacionales, esas cosas nunca las habíamos vivido en esta magnitud (...) pero podemos rescatar a Costa Rica, el combate a la pobreza se hace con el corazón", dijo entre lágrimas Figueres.



Como parte de su agenda para este domingo, el exmandatario asistirá a la tradicional misa en la Catedral Metropolitana, luego se dedicará a atender a medios de comunicación y esperar los resultados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

"Estoy confiado en los votos de todos los costarricenses, es un voto emotivo y muy razonado, un voto inteligente que reconoce la situación en la que estamos. Yo represento la experiencia y si me permiten decirlo con humildad, la capacidad, y de conformar un gran equipo de trabajo", resaltó Figueres.



En las elecciones de este domingo están convocados 3,5 millones de costarricenses para escoger al presidente y los 57 diputados que integran la Asamblea Legislativa para el periodo 2022-2026.