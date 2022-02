Presidente costarricense da positivo por covid-19 y se mantendrá aislado

San José, 10 feb (EFE).- El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció este jueves que dio positivo por covid-19, por lo que se mantendrá en aislamiento.



Casa Presidencial indicó en un comunicado de prensa que el mandatario se encuentra bien y estará en aislamiento en su hogar, según las recomendaciones de los médicos y bajo las precauciones necesarias.

"He recibido un resultado positivo de covid-19. Cuento con las dos dosis de la vacuna, me siento bien y tengo síntomas leves únicamente. Estaré siguiendo las medidas establecidas por el Ministerio de Salud. ¡Cuidémonos y vacunémonos!", escribió Alvarado en sus redes sociales oficiales.



Durante estos días, el presidente no participará en actividades presenciales y mantendrá su agenda de forma virtual.



Datos oficiales revelan que hasta el miércoles el país contabilizaba 745.949 casos positivos de covid-19 y un acumulado de 7.730 muertes por causas relacionadas con la enfermedad.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) indicó que hasta la fecha ha aplicado un total de 8.418.258 dosis contra covid-19. De ellas 4.089.508 corresponden a primeras dosis, para una cobertura del 79,2 % del total de la población y 3.713.796 son segundas dosis para un 71,9 % de cobertura.



En cuanto a terceras dosis se han aplicado 614.954, lo que corresponde al 11,9 %.