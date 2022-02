Unión Europea adopta formalmente las sanciones contra Rusia por la crisis en Ucrania

10:34 a.m.

Bruselas, 23 feb (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE), que reúne a los Estados miembros, adoptó hoy formalmente las sanciones comunitarias contra Rusia por reconocer la independencia de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, que incluyen la prohibición de que altos cargos rusos viajen a territorio europeo, limitan al acceso por parte de Moscú a los mercados financieros europeos y contienen un embargo comercial a las regiones separatistas.



Está previsto que las sanciones se publiquen hoy mismo en el Diario Oficial de la Unión Europea, con lo que entrarán en vigor este mismo miércoles.

El Consejo precisó en un comunicado que las sanciones son en respuesta “a la decisión de la Federación Rusa de proceder con el reconocimiento de las zonas no controladas por el Gobierno (de Ucrania) de las regiones de Donetsk y Lugansk de Ucrania como entidades independientes, y la posterior decisión de enviar tropas rusas a esas áreas”.



Entre los afectados por las sanciones figuran los 351 miembros de la Duma (cámara baja del Parlamento de Rusia) que el pasado día 15 votaron a favor de la petición para que el presidente ruso, Vladímir Putin, reconociera la independencia de Donetsk y Lugansk.



También se castigará a otros veintisiete individuos y entidades que han tenido relación con “menoscabar o amenazar la integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania”.



En ese grupo de veintisiete personas y entidades se incluyen miembros del Gobierno implicados en “las decisiones ilegales” sobre el reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk; bancos, empresarios y oligarcas que apoyan financiera o materialmente las operaciones rusas en los territorios separatistas o que se benefician de ellas, así como altos funcionarios militares “que tuvieron un papel en las acciones de invasión y desestabilización”.



También se sanciona a individuos “responsables de liderar una guerra de desinformación contra Ucrania”.

Tanto los 351 miembros de la Duma como los veintisiete individuos y entidades adicionales tendrán prohibido viajar o transitar por el territorio de la Unión Europea y verán congelados los activos que tengan en el club comunitario.



También quedará prohibido poner fondos a disposición de esas personas y entidades.



Además, las sanciones también paralizan el comercio entre la Unión Europea y las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk “para asegurar que los responsables (del reconocimiento de la independencia de las áreas) sienten claramente las consecuencias económicas de sus acciones ilegales y agresivas”, señaló el Consejo en su comunicado.



En concreto, se introduce una prohibición sobre la importación de bienes desde las áreas no controladas por el Gobierno ucraniano de Donetsk y Lugansk, restricciones en el comercio y las inversiones relacionados “con ciertos sectores económicos”, una prohibición de suministrar servicios turísticos y una prohibición de exportaciones “para ciertos bienes y tecnologías”.



Igualmente, se aprueban prohibiciones para financiar la Federación de Rusia, su Gobierno y su Banco Central.



“Al contener la capacidad del Estado y Gobierno rusos de acceder a los servicios y mercados financieros y de capital de la UE, la Unión aspira a limitar la financiación de políticas de escalada y agresivas”, afirmó el Consejo.



Los Veintisiete también urgieron a Moscú a anular el reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk, respetar sus compromisos, atenerse al Derecho Internacional y volver a las discusiones en el formato de Normandía y el Grupo de Contacto Trilateral para resolver la crisis ucraniana.



El club comunitario también pidió a “otros Estados” que no sigan a Rusia y no reconozcan la independencia de Donetsk y Lugansk.

Asimismo, advirtió de que está “preparado para adoptar con rapidez” más sanciones políticas y económicas “de amplio alcance si es necesario”.



Con la medida anunciada hoy, las sanciones comunitarias por violar la integridad territorial de Ucrania afectarán a 555 individuos y 52 entidades.



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó en Twitter que Europa está “unida en su respuesta impactante a las acciones ilegales de Rusia y amenazas a Ucrania y su gente”



“Damos la bienvenida a la rápida adopción del paquete de sanciones por parte del Consejo. Apoyamos un orden internacional basado en normas”, agregó.



Los ministros de Exteriores de la Unión ya respaldaron las sanciones ayer, martes, durante una reunión informal celebrada en París y hoy se llevaron a cabo los trámites formales para que este mismo miércoles puedan entrar en vigor con la publicación de las medidas en el diario oficial de la UE.