Ucrania reconoce 198 muertos, Rusia lanza misiles contra 800 objetivos

Moscú/Kiev, 26 feb (EFE).- Ucrania ha reconocido haber sufrido al menos 198 muertos desde el comienzo el pasado jueves de la invasión de fuerzas rusas, que durante la pasada madrugada lanzaron misiles contra unos ochocientos objetivos.



"Lamentablemente, según datos operativos, tenemos 198 muertos, entre ellos 3 niños, y 1.115 heridos, 33 de los cuales son menores de edad", afirmó en su cuenta de Facebook, el ministro de Sanidad de Ucrania, Víktor Liashkó.

Además, Rusia atacó durante la madrugada del sábado más de ochocientos objetivos militares ucranianos con misiles de crucero, mientras el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rechazó abandonar el país y deponer las armas.



"Durante la noche las Fuerzas Armadas de Rusia utilizaron armas de alta precisión contra la infraestructura militar de Ucrania, que destruyeron con misiles de crucero terrestres y navales", informó el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashenkov, al especificar que el objetivo fueron 821 instalaciones.



"Entre ellas 14 aeródromos militares, 19 puestos de control y comunicaciones, 24 sistemas de misiles antiaéreos S-300 y Osa, 48 estaciones de radares", dijo.



Informó sobre el derribo de siete aviones, siete helicópteros y nueve drones ucranianos, y la aniquilación de ocho lanchas de combate, así como 87 tanques y vehículos blindados, 28 lanzaderas múltiples y 118 vehículos y equipos militares".



Según Konashenkov, las fuerzas rusas tomaron la ciudad de Melitópol, ubicada en el sur de Ucrania, donde "toman todas las medidas para garantizar la seguridad de la población civil y evitar provocaciones de los servicios de inteligencia ucranianos y los nacionalistas".



Por su parte, el Ministerio de Defensa de Ucrania afirmó que durante la última jornada las pérdidas de las tropas enemigas aumentaron, al reportar el derribo de 14 aviones y 8 helicópteros y la destrucción de 102 tanques y 536 blindados.



Según la entidad militar ucraniana, los rusos habrían perdido en combate más de 3.000 soldados.

ZELENSKY SE MANTIENE

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, negó hoy una eventual evacuación de su país, para la cual EEUU se ofreció a ayudar, y que haya ordenado al Ejército deponer las armas ante el avance de la ofensiva rusa sobre la capital.



"Ahora en la red ha aparecido mucha información falsa de que yo he ordenado deponer las armas y de que tiene lugar una evacuación. Yo estoy aquí y no estamos deponiendo ningún arma", dijo Zelenski en una intervención por vídeo.



Según informó "The Washington Post", representantes estadounidenses habrían hablado con Zelenski sobre los lugares más seguros en los que podría refugiarse para asegurar la continuidad del Gobierno de Ucrania.



Por el momento, sin embargo, el líder ucraniano habría rechazado la evacuación, a pesar de ser consciente del peligro.

HERIDOS EN KIEV

Esta madrugada el Ejército ucraniano combatió en las calles de Kiev con unidades rusas, que habrían bombardeado una guarnición militar en el oeste de la capital de este país.



Además, al menos 35 personas resultaron heridas la pasada madrugada en la capital, incluyendo dos niños, según el balance de toda la ciudad hecha por su alcalde, Vitali Klistchko, quien informó también de que un misil ruso impactó contra un edificio de apartamentos en el oeste de la urbe.



Asimismo, Klistchko negó mediante un comunicado de su gabinete municipal la presencia de tropas regulares rusas en la ciudad tras una noche de intensos combates e intentos del Ejército ruso de controlar la capital de Ucrania.



El alcalde kievita subrayó que los servicios claves de la ciudad funcionan normalmente y aseguró que el transporte público, incluyendo el metro, que sirve también como refugio antiaéreo, permite trasladar a los trabajadores esenciales a sus puestos de trabajo.

CONTINÚA EL ÉXODO DE UCRANIANOS

Mientras tanto, continúa el intento de miles de ucranianos de escapar de su país a los países vecinos.



Un ejemplo son las cerca de 20.000 personas que han entrado en Rumanía procedentes de Ucrania desde que el ejército ruso lanzara el jueves una ofensiva militar a gran escala contra el Gobierno de Kiev, informaron el sábado las autoridades rumanas.

El paso fronterizo más concurrido es el que une el oblast (un tipo de división administrativa) ucraniano de Chernivtsi, en el suroeste de Ucrania, con la provincia rumana de Suceava.



El ochenta por ciento de los desplazados son mujeres y niños, según la estimación de trabajadores sociales en la localidad fronteriza de Siret, en el lado rumano.