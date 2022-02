EE.UU. prohíbe operar con el Banco Central ruso y congela sus activos en dólares

9:15 a.m.

Washington, 28 feb (EFE).- Estados Unidos elevó este lunes las sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania y prohibió a las entidades estadounidenses cualquier operación con el Banco Central ruso, además de congelar todos los activos en dólares de esta entidad.



La medida, anunciada antes de la apertura de los mercados en Estados Unidos y que entra en vigor de forma inmediata, impide a la entidad rusa acceder a sus reservas en dólares en el mundo y prohíbe a cualquier institución financiera o empresa estadounidense hacer transacciones u operaciones con el Banco Central de Rusia.

La prohibición se extiende también a las operaciones con el Fondo Nacional de Inversión Ruso, según informaron en una llamada con periodistas altos funcionarios de la Casa Blanca.



Además de congelar los activos del Banco Central en dólares e impedir a entidades estadounidenses hacer transacciones con las instituciones rusas, la medida afecta al uso del dólar en todo el mundo para operaciones con el Banco Central de Rusia.



"Nuestra prohibición afecta a cualquier dolar en el mundo, de cualquier institución, que no puede ser transaccionado con el Banco Central ruso", insistieron.



Aseguraron que estas nuevas acciones se notarán hoy mismo y seguirán impactando negativamente al rublo, que está en "caída libre", además de limitar aún más el acceso a los activos que tiene Rusia y golpear su economía impidiendo actividades financieras.



La prohibición anunciada es una acción coordinada con los aliados y que inmoviliza activos rusos en todo el mundo.



Según apuntaron, hay 630.000 millones de dólares en reservas rusas que solo importan si el presidente del país, Vladimir Putin, puede acceder a ellas para venderlas y fortalecer el rublo, pero después de las medidas aprobadas hoy no podrá hacerlo y "Rusia estará expuesta al desastre".



Auguraron así efectos inmediatos que no solo repercutirán en una mayor devaluación de la moneda sino también en una mayor "desconexión" del país del sistema financiero global, en la escalada de la inflación y en la contracción económica. Y todo ello, recalcaron, lo ha provocado el propio Putin con su agresión a Ucrania.



Por otro lado, los funcionarios estadounidenses confirmaron que aún se está terminando de perfilar la lista de las entidades que serán excluidas del sistema de pagos interbancario SWIFT por una cuestión regulatoria.

La Society for World Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) tiene su base en Bélgica. Cuando se cierre la lista de las entidades afectadas, Europa tiene que aprobar una directiva que pase a Bélgica y que refrende la junta directiva de SWIFT para su entrada en vigor, explicaron.