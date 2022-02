Gobierno argentino condena por primera vez la "invasión" rusa de Ucrania

Buenos Aires, 28 feb (EFE).- El Gobierno argentino condenó este lunes por primera vez la "invasión" rusa de Ucrania y reiteró su apuesta por la negociación, el diálogo y el multilateralismo como la única "forma de convivencia internacional", en un contexto de fuertes críticas de la oposición debido a la postura argentina ante este conflicto.



En una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el canciller argentino, Santiago Cafiero, señaló que todas las guerras preventivas "son condenables", puesto que "no son lícitas".

"Para discutir está la diplomacia. La Argentina reitera a la Federación de Rusia que cese inmediatamente en el uso de la fuerza y condena la invasión a Ucrania, así como las operaciones militares en su territorio", aseveró el jefe de la diplomacia de Argentina, país que ejerce la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.



En cualquier caso, el canciller argentino subrayó que la comunidad internacional "no tiene derecho a condenar la preocupación de ningún Estado sobre su seguridad", así como tampoco las eventuales denuncias "por el supuesto incumplimiento de acuerdos preexistentes".



"Toda preocupación es legítima y en todo caso será materia discutible en una mesa de negociaciones o en el foro pertinente. Lo que no es legítimo es recurrir al uso de la fuerza y violar la integridad territorial de otro Estado como forma de resolver un conflicto", destacó Cafiero.



Estas declaraciones constituyen la primera ocasión en que el Gobierno argentino califica como "invasión" la operación militar lanzada por Rusia el pasado jueves de madrugada.



En este contexto, la expresidenta (2007-2015) y actual vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, manifestó este domingo su posición ante el conflicto en Ucrania, sin mencionar la palabra "invasión" o emitir una condena contra Rusia.



En un hilo de Twitter, la exmandataria recordó la posición adoptada por su Gobierno ante la anexión ilegal de la península de Crimea en 2014, cuando el Ejecutivo argentino votó a favor de una resolución de Estados Unidos que defendía la "soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial" de Ucrania.



Según la vicepresidenta, esa votación, realizada en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, reflejó el "doble estándar" de las grandes potencias a la hora de tomar decisiones.



"El respeto al derecho internacional junto a la verdad y la coherencia entre las ideas y las acciones no parecen ser atributos de las potencias globales. Hoy sigo pensando lo mismo", concluyó la expresidenta, sin emitir un juicio explícito ante la invasión rusa en curso.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Durante los últimos días, la coalición Juntos por el Cambio, el mayor frente opositor de Argentina, criticó con dureza la postura del Gobierno ante la invasión rusa de Ucrania.



En opinión del expresidente (2015-2019) Mauricio Macri, uno de los máximos referentes de la coalición opositora, el Gobierno de Alberto Fernández recurría a "jerga diplomática" para evitar hablar de "invasión, guerra, ofensiva y de la violación de la soberanía territorial de Ucrania".



"Esta actitud oficial nos avergüenza a gran parte de los argentinos que vemos las terribles imágenes de la invasión iniciada por (Vladímir) Putin, filmadas por civiles indefensos", señaló el expresidente en Twitter, un día antes de las declaraciones del canciller argentino en Naciones Unidas.



Las controversias en torno a la postura del Gobierno argentino comenzaron a principios de mes, después de que el presidente Alberto Fernández se reuniera en Moscú con Putin en el marco de la gira que realizó por Rusia, China y Barbados, una visita que se produjo en medio de las crecientes tensiones con Ucrania.

"Tenemos que ver la manera de que Argentina se convierta de algún modo en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingrese en América Latina de un modo más decidido", dijo Fernández antes de la reunión con Putin en el Kremlin.