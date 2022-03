Dimite el responsable del aeropuerto Sheremetievo (Moscú), sancionado por la UE

Moscú, 1 mar (EFE).- Alexander Ponomarenko, presidente del Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional Sheremetievo, en Moscú, ha presentado su dimisión un día después de ser incluido en la lista de magnates rusos sancionados por la Unión Europea en respuesta a la invasión de Ucrania.



"Dadas las circunstancias actuales, considero necesario dejar el cargo de presidente de la Junta Directiva del Aeropuerto Internacional Sheremetievo JSC", señaló Ponomarenko, según el servicio de prensa del aeropuerto.

Y añade: "El 28 de febrero de este año fui incluido en la lista de sanciones de la UE. Según la decisión del Consejo de la UE, el motivo de la inclusión fue el proyecto inmobiliario en Gelendzhik (junto a la anexionada Cimea). Como ya comenté muchas veces en medios rusos y extranjeros, este proyecto no lo he financiado, lo abandoné en 2016 y desde entonces nunca me he involucrado en él".



Pomomarenko se refirió en su mensaje a la actual ofensiva militar rusa en Ucrania para señalar: "Espero que la crisis internacional se resuelva en un futuro próximo y se restablezcan las relaciones políticas y económicas entre los países".

El servicio de prensa del aeropuerto hace notar que se trata de una declaración personal de Ponomarenko.



Por otra parte, la tecnológica holandesa VEON, una de las mayores operadoras de redes móviles e internet, anunció hoy en su página web la dimisión de Mijail Fridman, responsable del consejo de directores, "con efectos desde el 28 de febrero".

Fridman, dueño de los supermercados Dia, también es otro de los oligarcas rusos sancionados por la Unión Europea.