Rusia neutraliza el potencial nuclear de Ucrania

Kiev, 4 mar (EFE).- Primero fue Chernóbil y ahora la mayor central nuclear de Europa. Rusia se está haciendo con el control por la fuerza del potencial nuclear de Ucrania, a la que acusa de intentar crear una bomba atómica.



"Rusia es un Estado terrorista. Por primera vez en la historia ha recurrido al terrorismo nuclear", denunció Volodímir Zelenski, el presidente de Ucrania, quien acusó al Kremlin de amenazar al continente con "un segundo Chernóbil o incluso algo peor".

Lea Más: ONU investigará a Rusia por sus posibles violaciones de derechos humanos

Estados Unidos no dudó en calificar de "crimen terrorista" el ataque ruso a la planta de Energodar, críticas a las que se sumó la ONU y, por supuesto, el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA).

ASALTO A LA MAYOR CENTRAL DE EUROPA

Por unas horas, Ucrania pareció revivir la pesadilla ocurrida el 26 de abril de 1986 en el cuarto reactor de la central de Chernóbil.



"Querían asustar a todo el mundo. Lo que no entienden es que pudieron causar una tragedia mundial", comentó hoy a Efe Alexandr Logachov, que participó como voluntario en la liquidación de las secuelas de la mayor catástrofe nuclear de la historia.



Un ataque ruso contra las instalaciones de la central situada en la región de Zaporiyia (sureste) provocó un incendio, amenazando sus seis reactores, cargados con uranio.



"Si explota, será 10 veces más grande que Chernóbil", alertó Dmitro Kuleba, el ministro de Exteriores.



Según las autoridades, las unidades especiales enviadas por el líder chechén, Ramzán Kadírov, mataron a varios miembros del personal de Energodar.



Finalmente, los bomberos lograron sofocar el incendio, tras lo que Moscú acusó a Kiev de "provocación" para dejar en mal lugar a Rusia y subrayó que sus tropas garantizan ahora la seguridad de la planta.



Al respecto, Logachov llamó al mundo a unirse contra Rusia, ya que, de lo contrario, el líder ruso, Vladímir "Putin nunca se detendrá".



"No hay otra salida que eliminar a los malditos invasores. Son terroristas. Yo mismo estoy aquí ayudando en la defensa de la integridad territorial de Ucrania", comentó Logachov, quien no quiso desvelar su paradero por motivos de seguridad.

ALARMA INTERNACIONAL

Mientras Ucrania acusaba a Rusia de amenazar con desconectar la central nuclear de la red eléctrica general para neutralizar el suministro energético en el país, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunía con carácter de urgencia.



"Las operaciones militares alrededor de instalaciones nucleares y otras infraestructuras civiles no son sólo inaceptables, sino altamente irresponsables", denunció Rosemary DiCarlo, la jefa de Asuntos Políticos de la ONU.



El director general de la agencia nuclear de la ONU, el argentino Rafael Grossi, también criticó que "la seguridad física" de la planta se hubiera visto comprometida.



"Tenemos suerte de que no hubo liberación de radiación. Hemos visto ahora que a causa del impacto de un proyectil se ha producido una situación anoche que podría haber sido dramática", admitió.



A su vez, el diplomático argentino se ofreció a viajar personalmente "lo antes posible" a Ucrania para negociar con las partes enfrentadas un "acuerdo marco" que evite incidentes como el de esta mañana, y propuso la zona de exclusión de Chernóbil como sede de dicha reunión.



Grossi precisó que de los seis reactores de la planta, solo uno está funcionando a un 60 % de su potencia, mientras que el resto o está apagado o funciona de forma controlada con baja potencia.



Hace dos días, Kiev se había dirigido al OIEA con una petición de "ayuda inmediata" para garantizar la seguridad de sus instalaciones nucleares.

PROGRAMA NUCLEAR UCRANIANO

Al anunciar la invasión de Ucrania, Rusia expuso como motivos, en particular, los supuestos planes de Kiev de restablecer su potencial nuclear, al que renunció tras la caída de la URSS a cambio de garantías de seguridad.

Lea Además: OTAN acuerda que ni aviones ni tropas aliadas entren en Ucrania



Zelenski sí se mostró en su momento dispuesto a renunciar al Memorándum de Budapest de 1994 hasta que la OTAN aceptara a Ucrania en su seno.



En una denuncia que recordó a la de EEUU contra Irak antes invadir ese país en 2003, el jefe del Servicio de Espionaje Exterior de Rusia, Serguéi Narishkin, aseguró esta semana que Ucrania trabaja en la fabricación de armas nucleares.



"Según datos del Ministerio de Defensa de Rusia, Ucrania conservó el potencial técnico para crear armas nucleares y tiene más capacidades para ello que Irán o Corea del Norte", dijo y añadió que EEUU apoya esos planes.



En cambio, Grossi negó categóricamente que Ucrania haya desviado material para la fabricación de armas nucleares.

A LA ESPERA DE CORREDORES HUMANITARIOS

Mientras, Ucrania sigue a la espera de la apertura de corredores humanitarios en las ciudades sitiadas o machacadas por la aviación y artillería rusa, desde Járkov hasta Chernígov, Jersón o Mariúpol, el estratégico puerto en el mar de Azov.



La Presidencia ucraniana informó de la creación de un grupo de trabajo que incluye a representantes de Kiev, Moscú y la Cruz Roja para coordinar la logística de la evacuación.



Mariúpol, donde no hay suministro de agua, electricidad y calefacción, se encuentra al borde una catástrofe humanitaria, según el Ayuntamiento, por lo que Kiev quiere evacuar a unas 200.000 personas.



El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, aseguró al secretario general de la ONU, António Guterres, de que sus tropas ya han creado corredores humanitarios en las áreas bajo su control, por donde han evacuado casi 150.000 personas.