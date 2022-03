Congresistas republicanos critican "traición" de Biden al negociar con Maduro

Miami, 15 mar (EFE).- Los congresistas republicanos por Florida (EE.UU.) María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez criticaron este martes la "traición" del presidente, Joe Biden, a la lucha por la libertad en Venezuela por sus negociaciones con el presidente de ese país, Nicolás Maduro.



En opinión de los tres políticos de origen cubano, las recientes conversaciones llevadas a cabo por representantes de la Casa Blanca en Caracas suponen además un golpe a la "seguridad nacional" de los Estados Unidos, pues, recordaron, se quiere llevar ante la justicia de este país a "Maduro y sus matones".

Lea Más: Maduro reitera que Venezuela producirá dos millones de barriles diarios en 2022

Según la Casa Blanca, las negociaciones tenían por objetivo hablar sobre temas como "la seguridad energética" después de que los precios del petróleo y el gas se disparasen desde el inicio de la invasión a Ucrania por parte de Rusia.



Sin embargo, tras la polémica suscitada, incluso dentro del Partido Demócrata, el Gobierno dijo este lunes que "por ahora" no está manteniendo contactos ni poniendo en marcha ningún plan para importar petróleo de Venezuela.



Para estos congresistas de Florida, un estado donde vive al sur la mayor comunidad de venezolanos de EEUU, el petróleo era nada más una "excusa" del Gobierno demócrata para acercarse a Maduro que, destacaron, paradójicamente, EE.UU. no reconoce como presidente legítimo de su país.



"Esta Administración se muere por encontrar una excusa para hacerse amigos de nuevo con gente que ha destrozado su país en los últimos 20 años", dijo Salazar.



Díaz-Balart fue más allá y señaló que Biden está "empecinado" en ayudar a "todos los dictadores antiestadounidenses" del mundo.



"Biden está tratando de vender el futuro de Venezuela, condenar al pueblo de Venezuela a una dictadura. Es una traición que no se ha visto desde los años de (John F.) Kennedy", dijo. "La libertad de Venezuela no es negociable".



Coincidió con este rechazo a las negociaciones la alcaldesa del condado Miami-Dade, la demócrata Daniella Levine Cava, quien dijo que “bajo ninguna circunstancia" EE.UU. debe negociar o comprar petróleo venezolano.



Los tres congresistas republicanos indicaron que están trabajando para presentar un proyecto de ley bipartidista para impedir estas negociaciones.



Instaron además a Biden a promover la extracción de gas y petróleo en el país para lograr la independencia energética y no tener que depender de países como Venezuela y Rusia, pues, como apuntó el congresista Giménez, EE.UU. tiene capacidad de lograrlo y además exportar a otras naciones del mundo.



La reunión en Caracas se saldó con la liberación de dos de estadounidenses detenidos en Venezuela y este lunes familiares de los ocho restantes pidieron al Gobierno de Biden que desoiga las críticas que ha recibido en los últimos días y siga negociando con Maduro para lograr su liberación.

Recuerde Leer: EE.UU. asegura que no ha cambiado su política con Venezuela tras visita a Caracas

Pero Díaz-Balart dijo que este "libreto" de usar a "rehenes" por parte de gobiernos extranjeros para presionar a EE.UU. ya fue utilizado en el pasado por parte de gobiernos como el de Cuba.



En este sentido, la alcaldesa Levine-Cava se congratuló de los dos estadounindenses liberados e instó al Gobierno venezolano a "liberar a todos los presos políticos” en el país.