Miami, 15 mar (EFE).- El organismo para la conservación de la naturaleza de Florida (EE.UU.) advirtió este martes de los peligros que representan los caimanes al inicio de la primavera, una alerta que llegó tarde para un perro pitbull atacado mortalmente por uno de estos reptiles en un campus universitario del suroeste del estado.



Como todos los años por estas fechas, la Comisión de la Vida Salvaje y la Pesca (FWC) de Florida publicó su manual "Consejos para coexistir de manera segura con caimanes", algo necesario en un estado en el que, según esa misma entidad, habitan unos 1,3 millones de esos reptiles repartidos por sus 67 condados.

Uno de esos animales, de cerca de dos metros de largo, mató este lunes a un pitbull en los parques del State College of Florida en la localidad de Venice (costa oeste), según informaron los canales de televisión de la zona.



Siempre que se presenta un ataque a humanos o mascotas por parte de caimanes, se le avisa a la FWC, que en este caso despachó al lugar a uno de sus cazadores, el cual atrapó a dos caimanes de alrededor de dos metros, uno de los cuales habría matado al pitbull.



Las señales de la primavera (clima cálido, floración y pájaros anidando) se están produciendo en toda Florida. Las temperaturas más cálidas también significan que los caimanes son más activos y visibles, subraya FWC en el manual publicado hoy.



Aunque asegura que las heridas graves causadas por caimanes son raras en Florida, la FWC recomienda mantener una distancia segura y no alimentarlos "nunca", así como nadar en ríos, lagunas, estanques o represas únicamente en áreas designadas para esa actividad durante el día y no al anochecer o al amanecer.



"Mantenga a las mascotas con correa y alejadas de la orilla del agua y nunca las deje nadar en agua dulce o salobre. Las mascotas pueden parecerse a las presas naturales de los caimanes", subraya también el manual.



Según un informe publicado en 2021 por Outforia, un medio digital sobre naturaleza y aventuras, entre 2009 y 2019 murieron en Florida 247 personas en accidentes con animales, una cifra solo superada por Texas (520) y California (299).



Los caimanes están en el quinto lugar de la clasificación de animales que más vidas de personas se han cobrado en EE.UU. desde 1970, con 33 muertes frente a las 70 del oso pardo, que es el número uno de la lista.



Uno de los casos más dramáticos de muerte por un caimán ocurrió en 2016 en un hotel del parque Walt Disney World de Orlando (centro de Florida), donde un niño de dos años fue arrastrado hasta el agua por uno de esos animales cuando se encontraba con su familia a orillas de un lago artificial.

Sus padres saltaron al agua y trataron de liberar al niño de las fauces del caimán, de 2 metros de largo, pero no lo consiguieron.



El cadáver del menor fue encontrado intacto 16 horas después por submarinistas en el fondo del lago.