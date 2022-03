ACNUR dice que la guerra en Ucrania forzó la huida de 10 millones de personas

9 a.m.

El comunicado acusa a los rusos de cometer crímenes de guerra como ya lo había hecho el presidente Zelenski.

Ginebra, 20 mar (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Filippo Grandi, dijo hoy que la agresión rusa en Ucrania es "tan devastadora" que ha forzado a diez millones de personas a desplazarse, sea dentro del país o al extranjero, convirtiéndose así en refugiados.



"Entre las responsabilidades de los que conducen la guerra, en cualquier parte del mundo está el sufrimiento que se causa a los civiles a los que se obliga a escapar", señaló en su cuenta en Twitter.



Los datos más recientes indican que 3,39 millones de personas han salido de Ucrania desde que empezó la guerra lanzada por Rusia hace 24 días.



Según el portal virtual que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha creado para seguir el movimiento de la población ucraniana refugiada, Polonia ha acogido a 2,05 millones de personas.

LEER MÁS: Ucranianas que cogen las armas por primera vez para defenderse



Rumanía es el segundo país con más refugiados procedentes de Ucrania en este lapso, un total de 527.000, mientras que Moldavia ha recibido a 362.000.



Por la frontera con Hungría han huido 305.000 personas y 245.000 por la de Eslovaquia.



Otras 184.000 personas han cruzado la frontera con Rusia y unas 2.500 hacia Bielorrusia, según ACNUR.



El resto de los diez millones de desplazados a los que Grandi se refiere son personas que han abandonado sus hogares en núcleos urbanos -principales blancos de las fuerzas rusas- y se han trasladado a zonas del interior del país que por el momento no han sufrido de las hostilidades.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, calificó el sitio de Mariúpol por parte de fuerzas rusas como "un acto de terror que será recordado en los siglos venideros".



"El que los agresores hayan hecho lo que han hecho con una ciudad pacífica es un acto de terror que será recordado en los siglos venideros", dijo Zelenski durante su alocución nocturna.

LEER MÁS: Xi pide a Biden trabajar conjuntamente por la paz mundial



Unas 400.000 personas han estado atrapadas en Mariúpol durante más de dos semanas en medio de intensos bombardeos que han cortado los suministros centrales de electricidad, calefacción y agua, según las autoridades locales.



Los bombardeos, de acuerdo con las autoridades ucranianas, han estado dirigidos también contra objetivos civiles.







Por ejemplo, el ayuntamiento de Mariúpol (sureste de Ucrania) denunció el bombardeo por parte de fuerzas rusas de una escuela de arte que servía de refugio a 400 personas, entre ellos mujeres, ancianos y niños.



En un comunicado publicado en Telegram, se asegura que todavía hay gente entre los escombros y no se dan datos sobre el número de muertos y heridos.



El comunicado acusa a los rusos de cometer crímenes de guerra como ya lo había hecho el presidente Zelenski.



"El sitio de Mariúpol pasará a la historia por la responsabilidad rusa en crímenes de guerra", dijo.



Los ataques a Mariúpol se han endurecido y el Gobierno ucraniano ha admitido que actualmente no tiene posibilidad de enviar refuerzos militares.

SEGUIR LEYENDO: Bruselas dará su dictamen sobre la adhesión de Ucrania en meses, no en años



Olexij Arestowytsch, asesor de Zelenski, dijo que las fuerzas más cercanas están a más de 100 kilómetros de distancia o ya involucradas en luchas con el enemigo.



"Actualmente no hay una solución militar para Mariupol. No es solo mi opinión, es también la opinión de los militares", dijo.



Los equipos de rescate seguían buscando sobrevivientes en un teatro de Mariúpol que, según las autoridades locales, fue arrasado por los ataques aéreos rusos el miércoles. Rusia niega haber atacado el teatro o haber atacado a civiles.



Según las autoridades, 4.128 personas han logrado huir de la ciudad sitiada a través de corredores.



El ayuntamiento también ha asegurado que miles de personas han sido deportadas por los agresores a Rusia.