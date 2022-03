Papa Francisco dice que "gastar en armas ensucia el alma, el corazón y la humanidad"

"Siempre una guerra te hace retroceder: siempre. Caminamos hacia atrás. Hay que empezar de nuevo..."

Ciudad del Vaticano, 21 mar (EFE).- El papa Francisco cargó hoy contra el gasto en armamento y aseguró que "crear la conciencia de que hay que gastar en armas ensucia el alma, el corazón y la humanidad".



Francisco se refirió así al recibir hoy a la organización de voluntariado "Tuve sed" que lleva a cabo proyectos humanitarios en diversas partes del mundo y a quienes destacó "el ilógico" de destinar recursos a las armas, lo que significa "quitar" a aquellos que carecen de lo necesario.

PUEDE LEER: Papa Francisco pide compromiso de todos para que cese "esta guerra repugnante"



"Y esto es un escándalo: el gasto en armas. Lo que se gasta en armas: terrible. No sé qué porcentaje del PIB, no lo sé, no tengo la cifra exacta, pero un alto porcentaje. Y se gasta en armas para las guerras y así - no sólo ésta, que es gravísima, la que estamos viviendo ahora, y que sentimos[más porque está más cerca, sino también en África, en Oriente Medio, en Asia, las guerras continuas... Esto es grave", añadió.



Francisco preguntó para "qué sirve comprometerse solemnemente a nivel internacional en campañas contra la pobreza, contra el hambre, contra la degradación del planeta", si luego "volvemos a caer en el viejo vicio de la guerra, en la vieja estrategia del poder de los armamentos, que hace retroceder todo y a todos".



"Siempre una guerra te hace retroceder: siempre. Caminamos hacia atrás. Hay que empezar de nuevo...", agregó.



Francisco ha realizado en diferentes momentos de su pontíficado llamamientos para que los países trabajen para el desarme y criticando las enormes cifras que se destinan a la compra de armamentos.

SIGA LEYENDO: Xi pide a Biden trabajar conjuntamente por la paz mundial



Asimismo, el pontífice lanzó en un videomensaje a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con motivo del 75º aniversario de su creación, la idea de constituir con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares "un fondo mundial" para poder derrotar definitivamente el hambre y ayudar al desarrollo de los países más pobres.