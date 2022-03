Aliados de la OTAN darán apoyo a Ucrania ante "amenazas químicas y nucleares"

10:22 a.m.

Stoltenberg no quiso detallar el tipo de equipamiento que los miembros de la OTAN podrían proporcionar a Kiev para defenderse frente a las armas químicas

ruselas, 23 mar (EFE).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró hoy que en la cumbre de líderes de la Alianza que se celebra mañana, jueves, espera que los aliados acuerden proporcionar apoyo a Ucrania frente a "amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares".



"Mañana espero que los aliados acuerden proporcionar apoyo adicional, incluida asistencia para la ciberseguridad, así como equipamiento para ayudar a Ucrania a protegerse contra amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares", dijo Stoltenberg en una rueda de prensa previa a la cumbre.

PUEDE LEER: El papa dice que comprar armas no es la solución, sino trabajar por la paz



Stoltenberg no quiso detallar el tipo de equipamiento que los miembros de la OTAN podrían proporcionar a Kiev para defenderse frente a las armas químicas, pero afirmó que la Alianza está "preocupada por la posibilidad del uso" de estas o las "biológicas".



"También vemos no solo la retórica nuclear del lado ruso, sino también estas afirmaciones falsas de que Ucrania, apoyada por aliados de la OTAN, está produciendo y preparándose para el uso de armas químicas. Esta es una acusación absolutamente falsa", aseveró.



No obstante, reconoció que esas declaraciones de Moscú pueden ser una forma de crear "un pretexto" para que Rusia utilice armas químicas en Ucrania.



En ese sentido, Stoltenberg recordó que el Kremlin ya ha utilizado agentes químicos contra figuras de la oposición política y también en territorio de la OTAN, en el ataque de 2018 en Salisbury (Reino Unido) contra el exespía ruso Serguéi Skripal y su hija Julia.



"Rusia, por supuesto, fue parte del uso de armas químicas en Siria. Facilitó y apoyó al régimen de (Bachar) al Asad (presidente sirio), que ha usado armas químicas varias veces, así que estamos preocupados y esa es también la razón por la que estamos preparados y trataremos mañana modos de proporcionar apoyo a Ucrania para protegerse contra el uso de armas químicas", expuso.

SIGA LEYENDO: Zelenski a Francia: "Parar la guerra está en vuestras manos"



Subrayó que el hipotético uso de armas químicas es "extremadamente grave para la población de Ucrania, pero cualquier uso de armas químicas o biológicas puede tener también consecuencias directas para países aliados de la OTAN, para gente que viva allí".



"La contaminación, la propagación de agentes químicos o biológicos usados en Ucrania pueden tener consecuencias directas para la población que vive en países aliados de la OTAN en Europa, así que recalca la gravedad de nuestras preocupaciones", dijo.



Detalló que la OTAN habla de forma abierta sobre su preocupación con respecto a la utilización de armamento químico "para reducir la probabilidad" de que se use, porque recurrir a esas armas "cambiaría en lo fundamental la naturaleza del conflicto".

TAMBIÉN LEA: Costa Rica, Panamá y República Dominicana proponen a EEUU un fondo para migración



"Sería una violación flagrante del Derecho Internacional y tendría consecuencias graves", señaló.



El presidente estadounidense, Joe Biden, subrayó hoy que existe una "amenaza real" de que Rusia utilice armas químicas en Ucrania, minutos antes de abordar el avión para despegar hacia Bruselas, donde participará mañana en la cumbre de la OTAN.



Por su parte, el secretario de prensa del Gobierno de Rusia, Dmitry Peskov, dijo ayer, martes, que su país contempla la posibilidad de usar armamento nuclear si se encuentra ante una "amenaza existencial".



El secretario general de la OTAN afirmó que Moscú "debe detener sus alardes nucleares", los cuales calificó de "peligrosos e irresponsables".



"Una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse", subrayó Stoltenberg, quien puso el acento sobre la necesidad de "hacer todo lo que se pueda" para evitar que el conflicto bélico "escale más allá de Ucrania y se convierta en incluso más mortífero y peligroso de lo que vemos hoy".



Alertó de que cualquier uso de armas nucleares "cambiaría en lo fundamental la naturaleza" de la guerra.



"Rusia debe entender que una guerra nuclear nunca debería combatirse y que nunca puede ganar una guerra nuclear", avisó, y agregó que la retórica nuclear de Moscú es contraria a los compromisos que ha asumido.



Por otro lado, Stoltenberg precisó que también espera que el jueves los aliados acepten "intensificar el apoyo hecho a medida para otros socios en riesgo por la presión rusa, incluidos Georgia y Bosnia-Herzegovina".



"Trabajando juntos, con la Unión Europea, debemos ayudarlos a defender su soberanía y su derecho a tomar decisiones independientes", aseveró.