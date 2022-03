EEUU, México y El Salvador "exploran" esfuerzos ante la migración irregular

Otro de los puntos de la reunión fue "la creación de vías legales para el empleo" como medida ante la migración sin documentos a Estados Unidos.

San Salvador, 23 mar (EFE).- Los representantes de los Gobiernos de Estados Unidos, México y El Salvador se reunieron en la capital salvadoreña para "explorar los esfuerzos conjuntos sobre la migración irregular", según informó la embajada estadounidense en un comunicado compartido este miércoles.



La representación diplomática indicó que esta cita concordó con la visita el martes de la subsecretaria adjunta de la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del Departamento de Estado de EE.UU., Marta Youth.

Otro de los puntos de la reunión fue "la creación de vías legales para el empleo" como medida ante la migración sin documentos a Estados Unidos.



"Durante el encuentro trilateral se destacó el programa de movilidad laboral, implementado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid) y el Ministerio de Relaciones Exteriores" de El Salvador, apuntó la embajada estadounidense.



Indicó que "el objetivo de esta iniciativa es ampliar el programa de visas H-2 en El Salvador, que permite a trabajadores salvadoreños cualificados trabajar durante períodos temporales en industrias clave de Estados Unidos que sufren escasez de mano de obra".



"El programa está dirigido a trabajadores salvadoreños de la región occidental y oriental del país, por lo que más personas de zonas con altos índices de migración podrán acceder al programa", sostuvo en el comunicado.



Estados Unidos ha proporcionado 1.200 visas de trabajo en este programa y tiene "el compromiso de continuar aumentando esta cantidad", añadió.



En representación de México participó una delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, integrada por el director para el Norte de Centroamérica, Imanol Belausteguigoitia; el coordinador de la Estrategia para América del Norte, Arturo Rocha y el jefe de Cancillería de la embajada de México en El Salvador, Óscar de la Torre.

Las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos no se encuentran en su mejor momento frente a las constantes críticas del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a Estados Unidos, al que ha acusado de "alisarse" con sus opositores.



Estados Unidos no cuenta con embajador en El Salvador desde enero de 2021, cuando Ronald Johnson dejó el puesto después de que Joe Biden relevara a Donald Trump (2017-2021) en la Casa Blanca.



El presidente Bukele mantuvo una buena relación con el Gobierno de Trump e incluso condecoró a su embajador, a diferencia de lo sucedido con la Administración Biden, que ha criticado el "retroceso democrático" en El Salvador.



En noviembre pasado, la entonces encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Jean Manes, denunció que el Gobierno de Bukele no muestra "interés por mejorar la relación".