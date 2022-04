El paro de los transportistas es el más grande que se ha registrado en el país

Tegucigalpa, 7 abr (EFE).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, le dijo este miércoles al sector del transporte urbano, taxis y mototaxis que están en paro nacional exigiendo un incremento de tarifas, rebaja a los combustibles y un subsidio, que no habrá diálogo con su Gobierno si no suspenden la protesta.



"El paro de transporte es totalmente injustificado" y "NO hay diálogo hasta que suspendan el paro", indicó Castro en un mensaje en redes sociales.



Agregó que "protestar es un derecho, parar la circulación es un acto ilegal penado por la Ley y representa un boicot" al Gobierno.

La mandataria indicó además que ya rebajó en 10 lempiras (41 centavos de dólar) el costo de la gasolina y 13 lempiras (53 centavos de dólar) al diésel.



El paro de los transportistas es el más grande que se ha registrado en el país, luego de que Castro asumiera el poder el pasado 27 de enero.



En los más de dos meses de mandato de Castro se han venido registrando protestas de médicos y enfermeras de hospitales públicos que reclaman pagos de salarios y la contratación por acuerdo que les prometió el pasado Gobierno, que presidió Juan Orlando Hernández.

Además, ha habido protestas de maestros y otros empleados del sector público, también reclamando derechos, lo mismo que de activistas del Partido Libertad y Refundación (Libre), bajo cuya bandera Castro llegó al poder, exigiendo un empleo.



Honduras, con 9,5 millones de habitantes, registra una pobreza que afecta al 70 % de su población y alrededor de dos millones de desempleados y subempleados, según diversas fuentes.

La situación es compleja para la presidenta y su Gobierno, porque según ha reiterado, la Administración de Hernández dejó las finanzas del país en precariedad.

Los transportistas en paro señalan que además sufren los efectos de la extorsión de pandillas que les cobran un "impuesto de guerra", lo que ha derivado, desde hace varios años, en la decena de muertes violentas de conductores por negarse a esa exigencia.



Los manifestantes se mantienen firmes en que no quieren dialogar con una comisión designada hace dos semanas por el Ejecutivo, sino con la presidenta Castro, y que si entre hoy y mañana no reciben una respuesta positiva, el paro se mantendrá por tiempo indefinido.



La protesta de los transportistas en las principales ciudades y carreteras de Honduras se inició hacia las 05.00 horas locales (11.00 GMT) y se mantenía al menos hasta las 13.00 horas (19.00 GMT).