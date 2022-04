Detienen a un policía de Miami por posesión de pornografía infantil

Miami, 8 abr (EFE).- Un agente de policía del condado Miami-Dade, en Florida (EE.UU.), fue detenido y suspendido de sus funciones por un presunto caso de pornografía infantil al hallarse en sus dispositivos electrónicos imágenes de un niño realizando actividades sexuales explícitas, señalaron las autoridades.



Los registros del Centro Correccional Turner Guilford Knight, del mencionado condado, identificaron al agente como David Jay Behney, de 33 años, quien enfrenta 19 cargos criminales, detalló hoy la televisión Local 10.

Los 19 cargos son por posesión de material sexual explícito de un menor.



Behney compareció este viernes ante un tribunal del condado junto con su abogado, su esposa y su suegra, detalla el mismo medio.



En la audiencia, el juez impuso al detenido una fianza de 95.000 dólares.



En caso de quedar en libertad bajo fianza, el acusado deberá entregar su pasaporte y no se le permitirá tener ningún contacto con menores de edad, incluidos sus propios hijos.



El abogado de Behney reveló en la corte que el oficial tiene tres hijos de entre 8 meses y 6 años.



En Twitter, el director interino del Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD), George Pérez, informó este jueves acerca del caso sin mencionar el nombre del agente, pero sí señaló que lo involucran en "un crimen contra un niño".



"Nuestros hijos confían en nosotros para mantenerlos a salvo y fuera de peligro. No solo como policía, sino como padre, un crimen contra un niño es intolerable y nunca será aceptado", escribió Pérez en un comunicado.



"Me enferma saber que uno de nuestros agentes de la ley está involucrado en traicionar esa confianza. Garantizaremos la transparencia a nuestra comunidad y proporcionaremos una actualización a medida que continúe esta investigación", aseguró en la red social.



En un caso aparte, un exoficial de policía del sureste de Florida fue declarado culpable de intentar explotar sexualmente a un niño de 15 años al que le solicitó sexo oral y fotos íntimas masturbándose.



Juan Antonio García, de 30 años, de la ciudad de Stuart, conoció a la víctima de 15 años en un parque local. García se hizo amigo del niño y se comunicó con él en persona y por mensajes de texto, informó el pasado miércoles la Fiscalía del distrito sur del estado.

García le pidió al menor que se reunieran con él en un parque local para tener sexo oral. Cuando el expolicía llegó al parque, los agentes que investigaban el caso lo arrestaron.



El hispano enfrenta una condena de entre 15 años de prisión y cadena perpetua, que se dará a conocer en una corte de la localidad de Fort Pierce, en la costa este de Florida, el próximo 13 de junio, informó la Fiscalía.