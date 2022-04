Sánchez;El enemigo no está solo en Moscú, está en París en las presidenciales

9 a.m.

Madrid, 9 abr (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió este sábado que el enemigo de Europa "no está solamente en Moscú (en referencia al presidente ruso, Vladimir Putin), está en París mañana en las elecciones (presidenciales) de Francia, está en Madrid y está en todos los proyectos políticos de ultraderecha que socavan las bases de la convivencia".



Sánchez, que además de jefe del Ejetuvo es líder del partido socialista español (PSOE), participó hoy en un acto de su formación en Madrid, donde pidió a la derecha española, que acaba de vivir un cambio de liderazgo, que "mire más a la derecha europea y menos a la ultraderecha española".



El conservador Partido Popular (PP) eligió el pasado fin de semana como nuevo presidente al gallego Alberto Núñez Feijóo, hasta ahora uno de los líderes regionales con más peso en el partido y con una imagen de moderado, frente a la anterior deriva del PP bajo la presidencia de Pablo Casado, que en ocasiones se acercó al mensaje de la extrema derecha española (Vox), con la que disputa espacio electoral.



El líder socialista insistió en que "si la pregunta que mañana se plantea en París y en toda Francia es Europa o ultraderecha, los socialistas lo tenemos claro: Europa".



Francia celebra mañana la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que, según todas las encuentas, la ultraderechista Marine Le Pen pasaría al balotaje, muy igualada con el actual presidente, el centrista Emmanuel Macron, que aspira a la reeleción.



Sánchez dejó claro que Europa prevalecerá al ataque del presidente ruso, Vladímir Putin, y los crímenes de guerra no quedarán impunes, al tiempo que instó a la unidad de todas las fuerzas políticas "en la legítima defensa y reparto justo de las cargas de esta guerra".



Una vez más, el jefe del Ejectuvo tendió la mano a la oposición de la derecha y le pidió que apoye el plan de respuesta a la crisis, dotado con 16.000 millones de euros ( más de 17.000 millones de dólares) para avalar a los pequeños negocios que se ven afectados como consecuencia de la evolución del precio de la electricidad "y también a los transportistas, a los ganadores, a los agricultores y a los hogares más vulnerables", "porque con ello está apoyando a su país en un momento decisivo", subrayó.



Hasta ahora, el PP se había opuesto a todas las propuestas del gobierno español, formado por una coalición entre los socialistas y el grupo de izquierda Unidas Podemos, para salir de la crisis, tanto después de la pandemia, como ahora, para frenar los perjuicios económicos derivados de la guerra de Ucrania.



Sánchez insistió en que su Gobierno está comprometido con las "incertidumbres" derivadas de la guerra de Ucrania y garantizó que hará todo lo que esté en su mano para "amortiguar las consecuencias económicas y sociales de la guerra, para proteger la senda de crecimiento y de creación de empleo" y el reparto justo de las consecuencias.



España, como el resto de países europeos, está viviendo un importante aumento del precio de los combustibles y de la energía, que está repercutiendo en toda la cadena productiva y de distribución, y como consecuencia, en la inflación, que el pasado mes se disparó hasta el 9,8 %, la tasa más alta desde 1985.



El presidente del Gobierno aseguró que de esta crisis, como de la pandemia, España tiene que salir con un Estado del bienestar mucho más fuerte, "no debilitado como propone la derecha".