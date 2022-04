Inédita consulta de revocación de mandato en México en cuatro claves

11:35 a.m.

Ciudad de México, 9 abr (EFE).- La inédita consulta para decidir la continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador en el cargo se celebra este domingo 10 de abril con la expectativa de una escasa participación de los votantes.



El ejercicio, que el mandatario tacha de "histórico", llega en medio de críticas de la oposición al considerar que, impulsada por el propio jefe del Ejecutivo, se trata de una campaña permanente para movilizar a sus bases.



El proceso ha ocasionado duros choques del mandatario y su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).



Las cuatro claves para entender la consulta son las siguientes:



¿CÓMO FUE EL PROCESO QUE LLEVÓ A LA CONSULTA?



A mediados de septiembre pasado entró en vigor la Ley Federal de Revocación de Mandato tras su aprobación en el Legislativo.



Para convocar la consulta de revocar o no al presidente a mitad de su mandato, la ley exigía recabar 2,7 millones de firmas de la ciudadanía.

LEER MÁS: Gobierno ucraniano celebra suspensión de Rusia del Consejo de DDHH de la ONU



Aunque la cifra era elevada, el oficialista Morena engrasó toda su maquinaria para conseguir las rubricas -se lograron 3,45 millones- y cumplir con la voluntad del presidente.



La pregunta, que el presidente consideró "confusa", es: "¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?"



Y tiene estas opciones de respuesta: Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o Que siga en la Presidencia de la República.

CASI 93 MILLONES LLAMADOS A VOTAR



Según datos aportados por el Instituto Nacional Electoral (INE), más de 92,82 millones de mexicanos mayores de 18 años podrán participar en el proceso al formar parte del listado nominal de electores.



Para tal fin se han instalado 57.517 casillas electorales, que son los lugares a los que acuden los ciudadanos para emitir su voto.



El ejercicio de revocación de mandato se considerará válido o vinculatorio si participa el 40 % de las personas inscritas en la lista nominal de electores. Es decir, cerca de 37 millones de personas.



Aunque el presidente ha dicho que dejará el cargo si gana el "No" si la participación no llegase al 40 %.

LEER MÁS: Senado de EEUU confirma a la primera mujer afroamericana para el Tribunal Supremo



Las urnas abrirán a las 8.00 hora local (en México hay diferentes husos horarios) y cerrarán a las 18.00.



Como en otros proceso electorales, el INE dará primero un conteo rápido que tomará como muestra unas 1.800 casillas y da una estimación muy confiable de la participación y el resultado del proceso.



Los resultados definitivos se darían a conocer al día siguiente, el 11 de abril.

¿QUÉ POLÉMICAS ACARREA EL EJERCICIO?



Durante meses, el presidente mexicano ha atacado al Instituto Nacional Electoral (INE) al considerar que no dedicó suficientes recursos al proceso ni a su promoción.



No obstante, el INE también denunció que Hacienda le negó más recursos, así como los recortes en el presupuesto general que ha sufrido la institución.



Y el 17 de marzo, se aprobó un decreto que permitía a funcionarios públicos manifestarse sobre la consulta de revocación de mandato.



Pero el 29 de marzo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de México declaró "inaplicable" el decreto que permitía a los funcionarios públicos manifestarse sobre el proceso de revocación de mandato sin que se considerara propaganda gubernamental.



Un día después, senadores de varios partidos políticos presentaron un recursos ante la Suprema Corte.



Pese a ello, la oposición ha denunciado varios actos públicos en los que funcionarios y miembros de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) han instado a participar en la consulta o mostrado su respaldo al presidente, quien a su vez ha asegurado que no se violó la veda electoral.



¿CÓMO LLEGA AMLO A LA REVOCACIÓN?



López Obrador llega a esta consulta ciudadana manteniendo, después de tres años en el cargo, una elevada popularidad.



Según un sondeo del 5 de abril del diario El Financiero a 1.500 mexicanos, el 67 % de los ciudadanos quiere que el presidente siga en el cargo.

SEGUIR LEYENDO: La presidenta hondureña dice a transportistas no hay diálogo si siguen en paro



Pero, de acuerdo con estimaciones estadísticas, apenas entre un 16 % y un 25 % votaría en la consulta.



Como antesala de este ejercicio, el pasado miércoles las autoridades capitalinas organizaron una multitudinaria manifestación en apoyo al mandatario.



Unos días antes, miles de mexicanos contrarios a López Obrador salieron a protestar.